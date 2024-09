Bucătărasul Lulu a făcut declarații neștiute despre Gașca Zurli! A fost unul dintre cele mai iubite personaje din echipă.

Bucătărașul Lulu se va implica în alte proiecte dedicate copiilor, acesta fiind domeniul care l-a consacrat! Ionuț Varodi își deschide propria afacere și va lucra alături de Vero Căliman, cunoscută drept ”Fetița Zurli”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recent, Lulu a fost întrebat ce sumă câștiga din spectacole, iar răspunsul lui a fost unul cu totul neașteptat.

„N-aș putea să spun exact, ar trebui să fac un calcul matematic. Să zicem 200 lei, dacă se impart la o lună întreagă. Am zis 200 lei, cred că acesta ar fi estimat. Nu știu exact, dacă stau să împart la câtă treabă era într-o lună”, a declarat Ionuț Varodi, la Xtra Night Show.

„Nu poți să plângi la TV, radio, podcast și să spui că ești abandonată și că așa am ales noi să facem.​(…) Urăsc nedreptatea, manipularea și victimizarea(când nu e cazul). Îmi provoacă scârbă, greață – rău fizic. In ultimele luni am trăit cu 2 job-uri full time(actor și social media manager) și cu 0 timp liber. Lipsa de respect, recunoștință, apreciere mi-au pus capăt”, a declarat Ionuț Varodi, potrivit Spynews.

Recomandări Dunărea a inundat un întreg oraș aflat la 25 de km de Budapesta. Viitura ajunge în România săptămâna viitoare

Cu ce se ocupă Vero Căliman

Vero Căliman, actrița care a interpretat-o pe Fetița Zurli în „Gașca Zurli”, proiectul fondat de Mirela Retegan, anunță că a pornit pe un nou drum profesional. S-a confesat în mediul online fanilor, care i-au arătat că o sprijină.

„Femeia Veronica merită și ea o șansă. Vă rog să mă credeți că am sufletul în pioneze și că nu mi-a fost deloc ușor să fac această alegere. Întâlnirile cu voi și iubirea din ochii copiilor mi-au dat putere și energie să continui chiar și atunci când simțeam că nu mai pot”, a transmis Vero Căliman, care acum a anunțat noul ei proiect.

Actrița a lansat proiectul „Teatrul la Sat” pentru a ajuta copiii de la sate să se bucure de experiența teatrului. „Cu sufletul plin de bucurie, vreau să vă spun că am petrecut Ziua Mondială a Teatrului într-un mod cât se poate de potrivit.

Am lansat un proiect la care am visat de când mă știu, cu scopul de a aduce copiii de la sat mai aproape de lumea teatrului, de poveștile din spectacole și, mai ales, mai aproape de ei înșiși(…)”, a spus Vero în urmă cu ceva timp.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News