Catinca, sora cunoscutei Oana Roman, a dezvăluit în emisiunea lui Cătălin Măruță că a avut o relație amoroasă în urmă cu mai mulți ani cu celebrul cântăreț Dan Bittman. Această mărturisire a venit ca o surpriză pentru mulți, deoarece Catinca a păstrat acest secret timp îndelungat.

Vedeta nu s-a ferit să recunoască relația pe care a avut-o cu Dan Bittman. Catinca Roman își asumă întotdeauna alegerile sale. Povestea lor de dragoste nu a fost de lungă durată și s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani. Cu toate acestea, Catinca a subliniat că relația lor a fost una privată și că au reușit să o păstreze departe de ochii curioșilor. Mărturisirea surorii Oanei Roman a stârnit interesul publicului, iar mulți au apreciat curajul și sinceritatea ei în a-și expune trecutul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Catinca Roman a fost invitată în ediția de vineri, 30 iunie, la emisiunea „La Măruță”, unde a acceptat provocarea de a participa la controversata rubrică „Sosurile picante”. Vedetele trebuie să răspundă la câteva întrebări incomode care sunt scrise pe foi, iar dacă nu vor să citească întrebarea cu voce tare sunt nevoite să mănânce un sos foarte picant.

Recomandări Partidele de extremă dreapta, în ascensiune în toată Europa. Ce le face atractive în rândul electoratului

„Cu ce vedetă din România ai avut o relație pasageră și presa nu a aflat”, a fost întrebarea pe care Catinca Roman a primit-o. Vedeta a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri și a spus că Dan Bittman a fost cel cu care s-a iubit în secret. „Ce se bucură lumea. (râde) Dar acum foarte mult timp. Nici nu se mai pune”, a spus Catinca.

Catinca Roman, cuvinte dure la adresa lui Dan Bittman

În urmă cu aproximativ 3 ani, Catinca Roman a avut o reacție dură la adresa lui Dan Bittman, care la vremea respectivă nu credea în COVID-19.

„Mi se pare odios ce face omul acesta, pentru bani. Înțeleg, el e obișnuit cu mulți bani, ba chiar foarte mulți și acum e disperat că sărăcește. Ce să mai vorbim, acum și-a pierdut omul finanțele de la PSD, că pentru ei obișnuia să cânte în campania electorală. De acolo lua el banul gros. Sunt indignată de ce face și am să i-o spun și-n față, când o să mă văd cu el!”, spunea Catinca Roman, pentru Impact.ro.

Recomandări Bărbatul de 43 de ani din Tadjikistan care a ucis doi oameni în aeroportul din Chișinău era urmărit pentru că a răpit un director de bancă. Unde voia să ajungă

Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit după 25 de ani de relație

Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit după 25 de ani de relație. Invitat în cadrul podcastului „Fain&Simplu”, găzduit de Mihai Morar, artistul a vorbit și despre separarea de mama băieților lui.

Din anul 2017, Dan Bittman și Liliana Ștefan nu mai formează un cuplu, însă nu mai locuiesc împreună din anul 2019. Împreună au trei băieți, Alexandru (23 de ani), Patrick (18 ani) și Mark (15 ani). Invitat la podcastul lui Mihai Morar, cântărețul a vorbit despre femeia care i-a stat alături timp de 25 de ani. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Dan Bittman are numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale partenere.

„Liliana, mama copiilor mei. Ea a fost femeia pentru care am și făcut copiii. Am stat de vorbă și ne-am sfătuit. Am zis să facem un copil și uite, am făcut trei. Până să ne despărțim, am stat vreo 29 de ani cât de cât împreună. Am făcut multe împreună. Ea a fost echilibrul. Dacă nu ai o femeie de genul ei nu poți să duci o lucrare atât de mare”, a declarat vedeta.

Playtech.ro Descoperire halucinantă la înmormântarea lui Melis! Ce s-a aflat despre adolescentă e cumplit

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Destinația din România unde o vacanță ultra all inclusive costă 900 de lei pe noapte. Turiștii sunt încântați: „De vis”

Știrileprotv.ro Ce escrocherii făcea „Il Capo di tutti capi”, șeful de la RAR Grivița care nu fusese niciodată angajat al instituției

Observatornews.ro "Raiul a mai câștigat un înger. Craiova te plânge". Melis, fata de 14 ani ucisă în Grădina Botanică, condusă astăzi pe ultimul drum

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro 'Nu muncesc, sunt măritată cu un domn în vârstă, generos'. Corina Caragea, pusă la zid pentru vacanțele dese. Ce mesaj le transmite cârcotașilor