„Regret că plec. Îmi voi aminti de această experiență toată viața”, a spus Cav, care nu s-a aflat în competiție de la start, ci a intrat pe parcurs, asta după ce a petrecut și câteva zile în exil.

Cav a ajuns la Survivor România 2026 la începutul lunii februarie, astfel că el a stat în Republica Dominicană timp de șase săptămâni.

„Am spus-o, e tribul mincinoșilor. Toți sunt mincinoși, toți sunt falși, toți sunt vicleni! Plec fără sentimente față de ei. Prima lingură de orez a fost cel mai dur moment din Survivor pentru mine, pentru că e prima oară în viața mea când am mâncat doar o lingură de orez la micul-dejun”, a afirmat Cav după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, Cav nu s-a întors cu buzunarele goale din Republica Dominicană. Concurentul de la Survivor România 2026 ar fi primit 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută departe de țara noastră.

Ținând cont că Războinicul a rezistat timp de șase săptămâni în emisiunea de la Antena 1, el s-ar fi întors în România mai bogat cu 9.000 de euro.

„Eu m-am salutat cu Lucian Popa înainte să ies din emisiune, înainte să se filmeze exit-ul meu, în spatele camerelor. Deoarece știam că rămâne doar el și, dacă îl salutam de față cu toți, aș fi putut să nasc niște sentimente ale coechipierilor împotriva lui. Ale Războinicilor împotriva lui. Eu cred că Lucian Popa poate să câștige Survivor România 2026 și l-am sprijinit și îl voi sprijini în continuare cât de mult pot eu”, a spus Cav pe Instagram, după ce a fost eliminat de la Survivor România 2026.

