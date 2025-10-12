Descoperirea misterioasă

În iulie 2016, un utilizator al forumului 4chan a încărcat patru melodii și o fotografie a coperții CD-ului, cerând ajutor pentru a identifica autorii pieselor.

Potrivit postării sale, discul a fost cumpărat dintr-un magazin caritabil Oxfam din Nottingham. El credea că va fi un alt album de „noise-pop”, însă distorsiunile sonore și melodiile captivante l-au impresionat.

Pe coperta discului apărea un personaj din manga „Mint na Bokura” și titlul albumului: „D>E>A>T>H>M>E>T>A>L” de trupa Panchiko. Pe spate erau înscrise numele membrilor: Owain, Andy, Shaun și John, precum și anul 2000. Utilizatorul anonim a menționat că a încercat să găsească artiștii, dar fără succes.

„Chiar și pentru trupele obscure găsești măcar o pagină veche pe Myspace sau o mențiune pe vreun forum. Cineva recunoaște acest album? Nu este o strategie de marketing, doar vreau să știu dacă cineva poate face lumină asupra acestui subiect”, a scris el pe forum.

Fascinația internetului pentru melodii necunoscute

Muzica fără informații clare despre origini, inclusiv numele pieselor sau al artiștilor, atrage adesea atenția online. Pe Reddit, comunitatea „lostwave” este dedicată acestor melodii misterioase. Exemple celebre includ „Subways of Your Mind” a trupei germane Fex, identificată după 40 de ani, sau „Spelling on the Stone”, al cărei autor rămâne necunoscut.

Comentariile pe 4chan au speculat motivele distorsiunilor: un efect intenționat, o înregistrare de proastă calitate sau deteriorarea discului în timp.

Un utilizator a văzut o legătură cu trupa americană Death Grips, sugerând că ar putea fi un proiect virtual similar Gorillaz. Alt utilizator a oferit 130 de lire sterline pentru album.

Investigații globale

Câteva luni mai târziu, un vlogger din California, sticki, a încărcat cele patru melodii pe YouTube. Deși canalul său avea doar 10.000 de abonați, după ce linkul a fost distribuit pe Reddit, albumul a devenit subiect de discuție globală. Un utilizator argentinian, Zod, a creat un canal de Discord dedicat Panchiko, unde fanii încercau să găsească indicii.

„La început, eram doar câțiva pe canal”, a declarat Anthony, un participant la căutări. „Căutam ore întregi muzicieni independenți din Marea Britanie cu aceleași nume. Ne răspundeau că nu sunt ei, iar noi o luam de la capăt”

Lipsa progreselor a dus la teorii conspiraționale. „Probabil autorul postării pe 4chan a creat albumul”, a scris un utilizator Reddit. Altul a sugerat că ar putea fi o farsă, iar albumul ar fi mai recent decât pretindea coperta.

Descoperirea autorilor

După patru ani, un participant la căutări a verificat codul de pe eticheta discului, care ducea la magazinul Oxfam din Sherwood, Nottingham. În zonă locuia un bărbat cu numele Owain. Profilul său a fost găsit, iar fanii i-au trimis mesaje.

Pe 21 ianuarie 2020, Owain Davies a primit un mesaj de la doi necunoscuți, întrebându-l dacă a fost vocalistul Panchiko acum 20 de ani.

„Mi s-a părut ciudat, pentru că nimeni nu putea ști de această trupă”, a spus Owain. „Cântam în ea în liceu. Am înregistrat un CD, dar nu l-am pus online. Doar noi și câțiva prieteni știau de el”.

Owain a aflat că mulți fani căutau o versiune fără distorsiuni a albumului și i-au trimis un videoclip cu piesele.

„Am râs și nu-mi venea să cred. Piesele sunau uimitor, mai ales datorită efectelor cauzate de deteriorarea discului”, a declarat el.

Owain a trimis linkul unui fost coleg, Andy, care era în vacanță în Coreea.

„Deși muzica era greu de auzit, m-am bucurat că le-a plăcut oamenilor”, a spus Andy. Acesta l-a contactat pe Shaun, care trăia în Cambridge și nu mai vorbise cu colegii săi de ani de zile.

„Eram la muncă când Andy mi-a scris: «Caută Panchiko pe Google». Nu înțelegeam ce vrea să spună. Dar când am căutat, am fost șocat. Erau atât de multe informații despre noi. Internetul era plin de teorii, scriau că suntem ca Banksy”, a spus Shaun.

Originea trupei Panchiko

Trupa a fost formată în 1998 de Owain, Andy, Shaun și John, colegi de școală. La început, cântau coveruri după Nirvana, The Beatles sau Green Day.

„Voiam să devenim faimoși, dar nu puteam reuși doar cu coveruri”, a spus Andy.

Au decis să înregistreze un album propriu, inspirându-se din anime-uri, jocuri video și trupe precum Massive Attack, Blur sau Radiohead.

Albumul lor, „D>E>A>T>H>M>E>T>A>L”, lansat în 2000, combina trip-hop, indie-electronică și shoegaze. Au produs 30 de copii, distribuite prietenilor și unor case de discuri. Totuși, lipsa fondurilor pentru un concert la Londra a împiedicat succesul.

Un an mai târziu, au înregistrat un alt album, „Kicking Cars”, dar nu l-au lansat. Trupa s-a destrămat când membrii au plecat la facultate. Andy a devenit inginer de sunet, Shaun arborist, Owain profesor, iar John a intrat în armată.

Revenirea și succesul trupei Panchiko

După redescoperirea lor, Panchiko s-a reunit, fără John, dar cu alți doi membri noi. Au reînregistrat piesele și le-au pus pe Bandcamp, unde utilizatorii puteau dona. CD-urile s-au vândut rapid, iar melodiile au fost încărcate pe Spotify, acumulând milioane de ascultări.

Primul concert după 22 de ani a avut loc la Nottingham, cu prieteni și fani din online.

„Sala vibra de entuzias”, a scris o jurnalistă de la The Indie Scene.

„Am semnat chiar și pantofi”, a spus Andy, iar Shaun a remarcat un fan cu un tatuaj inspirat de coperta albumului.

De atunci, Panchiko a lansat două albume și a avut turnee în America de Nord. Pe Spotify, trupa are acum două milioane de ascultători lunar, iar piesa „D>E>A>T>H>M>E>T>A>L” a depășit 63 de milioane de redări.

„Este o onoare să știu că piesele noastre au avut un astfel de impact”, a spus Owain.

