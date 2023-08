De curând, Gina Pistol s-a întors la stilul de viață sănătos, urmează o dietă echilibrată și merge regulat la sală. Într-o discuție sinceră cu fanii ei pe Instagram, ea a lăudat-o pe INNA pentru fizicul ei. „Între timp am intrat pe Instagram la noutăți și mi-a apărut ultima postare a INNEI. Mă gândeam că mai bag o gură de apă și să mă duc să fac un antrenament”, a zis prezentatoarea, care o admiră și pe Delia.

„Și că tot vorbim despre femei mișto, acum, na sunt femeie măritată și nu pot să vorbesc despre bărbați mișto, în afară de bărbatul meu, nu există altul. Bă, îmi place foarte mult, deși eu aș vrea să fiu mai slabă, așa băț, îmi place foarte mult cum arată Delia, frate.

E femeia așa cărnoasă așa, nu știu. Mie îmi place mult de tot cum arată Delia, mai sunt și alte femei”, a spus Gina Pistol la secțiunea de InstaStory.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Cum a ajuns George Simion să fie prezentat drept „cel mai tare nume din politica românească” în presa proguvernamentală din Israel. Și ce presiuni se fac pentru strângerea legăturilor cu AUR

Delia Matache a apelat la ajutorul medicului estetician

În vârstă de 41 de ani, Delia Matache arată impecabil și multe dintre admiratoarele sale au vrut să afle care este secretul ei. Artista a decis să vorbească public despre intervențiile estetice, un subiect sensibil pentru multe vedete, care aleg să fie discrete cu schimbările pe care și le fac.

Cântăreața, care face parte din juriul show-ului „iUmor”, nu este împotriva intervențiilor estetice atât timp cât sunt făcute cu limită. Delia Matache a recunoscut că a apelat la medicul estetician și și-a mărit buzele cu acid hialuronic. De asemenea, ea este de acord cu botoxul în locul cremelor antirid.

„Mi-e botoxul mi se pare… decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie. N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat.

Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști”, a declarat Delia pe contul ei personal de TikTok.

Recomandări Româncele folosite ca mame-surogat de rețeaua care trafica bebeluși în Grecia, plătite cu 600 de euro pe lună și ținute în case dărăpănate

Artista a mărturisit că și-ar dori să își opereze nasul, însă nu are curaj să facă acest pas momentan. Delia și-ar dori un nas mai în vânt: „Ce vreau să îmi fac, dar nu am curaj (n.r. – nasul). E un pic așa, îl urăsc uneori. N-am curaj. El e ok așa cum e, dar ar putea să fie mai frumos, mai în vânt”.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Copilul din fotografie vrea să schimbe România. A ajuns departe, este hulit de mulţi, dar şi iubit

Viva.ro Vă amintiți de Dan Bordeianu? Unde a ajuns să trăiască azi fostul iubit al Adelei Popescu, alături de familia lui. Cum arată Teodora, soția lui

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Perseide 2023. Cum vor fi zodiile influențate de “ploaia de stele”. Noroc pentru 3 nativi

Știrileprotv.ro Autoritățile din Bacău sunt în alertă. Un crater cu diametrul de 20 de metri a apărut misterios în curtea unui localnic

Observatornews.ro Cât costă o garsonieră de 16 metri pătrați, scoasă la vânzare în Cluj-Napoca. "Dacă intră un țânțar la baie trebuie să stai la rând"

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Fetița din imagine e acum una dintre cele mai iubite femei din România. O recunoști?