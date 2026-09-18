Ce a făcut Adelina Pestrițu după ce Pro TV a scos emisiunea ei din grilă. Imaginile cu care și-a surprins fanii

Adelina Pestrițu și-a surprins comunitatea din mediul online prin modul în care a ales să își ocupe timpul, imediat după ce postul Pro TV a anunțat scoaterea din grilă a emisiunii Burlacii: Foc în Paradis, pe care ea o prezintă.

Departe de a fi afectată de noutățile de pe micul ecran, vedeta și-a mutat întreaga atenție către proiectele personale și organizarea propriei locuințe, demarând un proces amplu de reamenajare.

Prezentatoarea TV a împărtășit pe rețelele de socializare imagini din casă, dezvăluind că lucrările au luat o amploare mult mai mare decât prevăzuse inițial.

Adelina Pestrițu, prinsă între renovări și vizita soacrei

Vedeta le-a arătat urmăritorilor o încăpere aflată în plin șantier, protejată cu folii din plastic, o scară pliabilă și piese de mobilier pregătite pentru modificări. Totul s-a suprapus cu o altă provocare din viața de familie, prezentatoarea TV mărturisind amuzată că se pregătește intens pentru că urmează să primească o vizită extrem de importantă, fiind anunțată că mama soțului ei le va călca pragul.

„Legenda spune că fraza «renovez doar 1 cameră» are și continuare. S-a trecut la dressing”, a explicat Adelina Pestrițu în dreptul imaginii din casa sa, adăugând ulterior un alt cadru în care a precizat: „Când se anunță soacra în vizită, încep pregătirile”.

Această activitate intensă din căminul familial vine în contextul în care reality show-ul „Burlacii: Foc în Paradis” intră într-o nouă etapă de difuzare. Proiectul de televiziune părăsește grila postului Pro TV și își va continua aventura pe canalul Acasă, dar și pe platforma de streaming VOYO.

Emisiunea Adelinei Pestrițu se vede pe Acasă TV

Publicul va putea urmări câte patru episoade în fiecare săptămână, difuzate de luni până joi, de la ora 23:00, pe postul Acasă. Totodată, abonații platformei VOYO au opțiunea de a viziona fiecare ediție cu o zi în avans față de difuzarea de pe micul ecran.

Prezentatoarea emisiunii se arată în continuare optimistă în privința parcursului pe care îl vor avea concurenții și le promite telespectatorilor momente pline de tensiune pe parcursul noilor ediții.