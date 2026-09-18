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Rapid învinge FC Argeș cu 3-1 și este noul lider în Superligă. Fiul lui Dan Șucu a închis tabela

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
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Rapid Bucureti Vs FC Arge Piteti SuperLiga Championship Round
Rapid București și-a consolidat poziția de lider în Superligă, după ce a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, formația FC Argeș, Foto: Stefan Panaitescu/NurPhoto via Getty Images)
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Rapid București și-a consolidat poziția de lider în Superligă, după ce a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, formația FC Argeș, în etapa a 10-a a campionatului. Golul final al partidei a fost marcat de Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu, la doar câteva momente după ce a intrat pe teren.

Prima ocazie a meciului disputat pe stadionul din Giulești le-a aparținut oaspeților. În minutul 9, Luvambo a trimis mingea în bara transversală a porții apărate de Ungureanu. Cu toate acestea, Rapid a deschis scorul în minutul 21, când Grameni a înscris dintr-o pasă excelentă a lui Stojilkovic. Portarul Nikic, la debut pentru FC Argeș, s-a remarcat în mai multe rânduri, respingând șuturile lui Stojilkovic și Kamara, potrivit News.ro.

Repriza a doua a adus o nouă reușită pentru Grameni, care a făcut dubla în minutul 57, după un lob spectaculos peste Nikic. Deși Oancea a redus din diferență în minutul 68 pentru FC Argeș, Rapid a închis tabela în prelungiri prin Andrei Șucu. „A fost o seară perfectă pentru echipă și o experiență de neuitat pentru mine”, a declarat tânărul jucător.

Rapid conduce clasamentul cu 21 de puncte, în timp ce FC Argeș ocupă locul 11, cu 11 puncte.

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Tags: Rapid București fc argeș Superliga
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