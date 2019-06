Ce a făcut Cristina Țopescu după vizita Papei Francisc în România. „Nu i-a trecut prin cap să-și ceară și ea iertarea ei”

Vizita Suveranului Pontif în România și discursurile emoționante susținute de acesta au determinat-o pe jurnalista cristina Țopescu să își ceară iertare de la o prietenă. pe contul ei de socializare, vedeta de televiziune a povestit ce s-a întâmplat.

„Ce iluzii îmi fac eu și alții când credem, sperăm că or fi schimbat ceva în noi Papa Francisc, cuvintele lui, modestia și toate celelalte… ce iluzii! Mai exact, să fi schimbat ceva în unii dintre noi.

Azi i-am cerut iertare unei prietene că n-am putut o ierta până acum, dar că acum am acest sentiment eliberator și sunt fericită. Mi-a răspuns plat și cel puțin ciudat că uite că Papa face și miracole, vindecă. Nu i a trecut prin cap să-și ceară și ea iertarea ei, problema era „boala” mea vindecată de Papă, nu de ce și cum m-a rănit ea, nu avea nevoie și ea de vindecare, doar eu.

Și știți ce am făcut? Am zâmbit îngăduitor, am fost apoi tentată să-mi pară rău că scrisesem mesajul cu pricina, dar apoi mi-am zis: nu, eu am făcut bine, m-am eliberat, nu contează cât a înțeles ea din ce am vrut să i transmit. Important e să ne cerem noi iertare, fără să asteptăm să facă și ceilalți același gest, important e nici măcar să ne mai dezamăgească asta.



În rest, ce să vă spun… în trafic, aceeași oameni nevrotici și fără bun simț, într-o benzinărie niște golani care-mi spuneau că ei n-au probleme cu legea pentru că-și permit, dar și alții, aici pe Facebook, care ne tot pun la punct pe noi, ăstia „exaltații” și sensibiloșii la mesajele Papei. Și o fac pe paginile noastre.

De ce or simți nevoia oamenii ăstia să-și impună părerile, să-ți vorbească urât, să-ți arate că ei sunt deștepți și tu prost, ce o fi cu oamenii ăstia? Voi înțelegeți? Că eu nu! Și uite așa, oricât de generos te-ai hotărî să fii, sunt oameni pe care dacă-i ierți, afli că ai de ce să-i ierți…? și sunt și oameni de care trebuie să fugi, asta aici, pe FB, însemnând să nu le răspunzi nimic și să le dai block. Nu le faci niciun rău, doar fugi de ei și îi lași în plata Domnului!

Și asta cred că trebuie să învăt, după zilele astea binecuvântate, să mă înconjor de oameni buni, iar pe ceilalți să-i ocolesc cât pot. Pentru mine asta e o concluzie tristă, nu firească! Dar e o concluzie!?”, a scris Cristina Țopescu în mediul online.

Papa Francis, în timpul vizitei oficiale de trei zile pe care a efectuat-o în România

Papa Francisc a sosit vineri 31 mai 2019, în România, în cadrul unei vizite oficiale de trei zile. Vizita oficială a Suveranului Pontif a fost așteptată cu mult entuziasm de foarte multă lume.

