Ce a făcut prințul Harry timp de 10 minute în fața reginei Elisabeta înainte de nunta cu Meghan Markle

Noi dezvăluiri susțin că regina Elisabeta a fost profund îngrijorată de comportamentul nepotului său în perioada pregătirilor pentru marele eveniment.

Regina Elisabeta s-a simțit exclusă

Potrivit biografei regale Sally Bedell Smith, citată de Radar Online, relația dintre Harry și bunica sa ar fi trecut printr-un moment dificil cu aproximativ trei luni înainte de nuntă. Autoarea susține că regina Elisabeta a fost nemulțumită de mai multe aspecte legate de organizarea ceremoniei și de modul în care unele decizii au fost luate fără consultarea ei.

Potrivit relatărilor, regina Elisabeta a fost deranjată de faptul că anumite detalii ale nunții nu îi erau comunicate, deși era vorba despre unul dintre cele mai importante evenimente din familia regală.

Surse apropiate Palatului au afirmat că suverana a avut impresia că este ținută la distanță de procesul de organizare. Printre motivele nemulțumirii s-ar fi numărat și decizia lui Harry de a-i cere Arhiepiscopului de Canterbury să oficieze ceremonia înainte de a obține aprobarea Decanului de Windsor, un gest considerat o abatere de la protocolul regal.

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De asemenea, biografa susține că regina era surprinsă de faptul că Meghan Markle nu ar fi dorit să ofere prea multe informații despre rochia de mireasă înainte de eveniment.

Cel mai delicat episod ar fi avut loc în timpul unei întâlniri private dintre prințul Harry și regina Elisabeta. Potrivit surselor citate de Sally Bedell Smith, prințul ar fi avut o reacție nervoasă și ar fi vorbit pe un ton nepotrivit timp de aproximativ zece minute, în contextul discuțiilor despre organizarea nunții.

Prințul Harry, întâlnire tensionată cu bunica lui

„Harry a avut o izbucnire de aproximativ 10 minute legată de aranjamentele pentru nuntă într-o întâlnire tensionată cu bunica sa, iar ea nu tolera deloc astfel de manifestări dramatice. Le considera un semn de slăbiciune”, a afirmat o sursă regală.

Potrivit acelorași informații, regina Elisabeta ar fi fost foarte îngrijorată de starea emoțională a nepotului său și de modul în care acesta reacționa la întrebările sau observațiile venite din partea familiei.

În acea perioadă existau deja semnale privind tensiunile dintre Meghan Markle și alți membri ai familiei regale, printre care și prințul William și Kate Middleton.

Cu toate acestea, sursele susțin că relația dintre Harry și regină s-a îmbunătățit înainte de nuntă, iar cei doi au reușit să depășească neînțelegerile.