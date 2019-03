Un fashion icon pentru tinerele generații, Raluca Bădulescu a povestit, în exclusivitate, ca dragostea ei pentru modă a împins-o la lucruri inimaginabile.

Vedeta a mărturisit ca, în urmă cu câțiva ani, în timp ce se afla la Londra, pentru a-și achiziționa un articol vestimentar dupa care tânjea, a ”strâns cureaua”, economisind banii până la limita subzistenței. Sacrificiul suprem pe care l-a facut la acea vreme, pentru o piesă mult dorită, a meritat tot chinul, după cum povestește vedeta.

„Acum câțiva ani am fost la Londra, pentru vreo 3 zile. Mi-am dat toți banii pentru a-mi cumpăra o jacheta de piele foarte scumpa; așa că până la revenirea în țară, am mâncat un burger pe zi și am băut apă de la robinet, de la hotel. Mi-am pastrat doar banii pentru taxi, ca sa ajung la aeroport. Și acum am jacheta aceea de piele, mov… M-am bucurat când am urcat în avion și am primit de mâncare. Și mă uitam la persoana de langa mine, din avion, si era asa, un pic la mâncare și nu prea mânca. Aș fi vrut să îi cer mâncarea. Dar cine s-a intors acasa cu jacheta aceea și cine a suferit pentru ea? Eu, normal. Sunt în stare să nu mănânc pentru a-mi cumpăra ceva care îmi place”, a povestit Raluca Bădulescu.

