„Problema este că eu nu mănânc în general. Eu am trăit acolo cu orez și într-o zi m-a păcălit Florin să gust din porc, știi ce bun e? Am văzut că toată lumea mănâncă. Eu mănânc foarte puține lucruri. Dar din dolarul acela pe care îl aveam pe zi puteam să îmi cumpăr 3-4 pachete de biscuiți de la chioșc. Când ne-am învățat să cerem, era un localnic care avea un chioșc îi rugam frumos, îi ceream ceva. Nu cred că am pus mâna fără să le cer.

Ce să le iei de acolo? Oamenii îți dau, sunt foarte omenoși. Cum să vină cineva la tine acasă să doarmă la tine, eu chem poliția. Poate vine unul, dar doi care să-ți ceara să doarmă la tine? I-aș da cu piciorul în cap”, a povestit Raluca Bădulescu la Xtra Night Show, după eliminarea de la Asia Express 2025.

Raluca Bădulescu a dezvăluit în emisiunea „MediCOOL”, despre obiceiurile sale culinare. „De Cola nu mă satur niciodată, dar nici de ciocolată. Am două mari iubiri. Nu, trei, scuze. Toate pe sănătate. Cola, ciocolata și țigările. Nici eu nu mai cunosc pe nimeni care să facă atâtea tâmpenii, practic, la un loc, însă, are grijă mereu un profesor de mine și… uitați-mă!”, a spus „Regina regească”, în emisiunea „MediCOOL”.

Ediția 12 a sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată pe 24 septembrie 2025, a adus o despărțire emoționantă de la una dintre cele mai puternice echipe din competiție. După o cursă epuizantă pentru ultima șansă, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost cei care au părăsit aventura din Filipine.

„Nu credeam vreodată dacă mă luai în prima zi în care am intrat în această competiție să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici, temeri. (…) Florin este de-o viața așa cum am spus și la careu. A fost, este și va fi toată viața eroul meu, echilibrul, stâlpul meu în viață.

Florin fără discuție este eroul meu nu numai în concursul ăsta. Să zicem 20 de ani aproximativ de când ne cunoaștem. Florin este eroul meu dintotdeauna. Este omul către care o să mă îndrept întotdeauna, oferă cele mai bune sfaturi” a spus Raluca la testimonial.

