Andreea Esca, despre afacerea începută cu soțul ei, Alexandre Eram: „Ne-a fost frică? Da! Am vrut să construim ceva ce nu exista”

Andreea Esca a făcut mărturisiri despre afacerea de suflet lansată la Porumbacu de Sus alături de soțul ei, Alexandre Eram. Știrista a recunoscut că a avut temeri la început.

Andreea Esca a vorbit deschis despre cel mai important și frumos proiect pe care l-a inițiat în acest an, un spațiu cultural creat la Porumbacu de Sus.

Andreea Esca: „Cel mai frumos lucru pe care l-am realizat anul acesta, alături de Alexandre Eram"

Inițiativa, dezvoltată alături de soțul ei, Alexandre Eram, și sprijinită de o comunitate strânsă de prieteni, a devenit din luna iulie un punct de atracție pentru iubitorii de artă, natură și experiențe locale autentice.

„Cel mai frumos lucru pe care l-am realizat anul acesta, alături de Alexandre Eram, și cu susținerea multor prieteni, este, de departe A lu Escana! Acest loc de la Poalele Negoiului, în Porumbacu de Sus, unde din iulie încoace, avem parte de oameni minunați care ne trec pragul pentru un spectacol de teatru, un concert, o expoziție, un atelier de împletit, o oră de lucrat lutul, un spectacol pentru copii, un film în grădină, un «brunch» gustos, o zi de lectură interactivă pentru micuții din sat, o cină specială, o cafea cu prăjitură, o socată sau o spumă de zmeură”, a mărturisit Andreea Esca pe rețelele de socializare.

Andreea Esca: „Am vrut să construim ceva ce nu exista"

Pentru știrista de la Pro TV punerea pe picioare a unui astfel de proiect nu a fost lipsită de ezitări sau emoții. Însă dorința de a avea un impact pozitiv în comunitate a depășit orice incertitudine.

„Ne-a fost frică? Da! Am vrut să construim ceva ce nu exista și simțeam că va face bine? Da! Suntem fericiți? Peste măsură! Sâmbăta aceasta, abia aștept să văd «Dumnezeul de a doua zi!» cu Mirela Oprișor și Vlad Zamfirescu. Și să mă bucur de bucuria întâlnirii copiilor din comună, și nu numai, cu gașca Teatrului Gong din Sibiu! Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați fost alături, și ați avut încredere că vom deschide un drum… cu sens!”, a adăugat Andreea Esca.