- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Un băiețel s-a născut în mijlocul atacului aerian care a vizat astă-noapte Maternitatea nr. 2 din Kiev și a provocat moartea unui om în parcare, relatează publicația ucraineană Zerkalo Nedeli.
Vestea a fost dată de Tetiana Mostepan, directoarea Departamentului de Sănătate al administrației din Kiev.
„Acolo, în mijlocul atacului, la ora 2:05 dimineața, s-a născut un băiețel. Chiar și într-o noapte atât de groaznică, viața merge înainte. Personalul nostru medical rămâne alături de pacienți în orice circumstanțe și face tot posibilul pentru a asigura asistență la timp”, a declarat Mostepan.
Clădirea maternității a suferit daune parțiale la ferestrele și ușile de la etajele unu până la cinci, pe partea parcării. Cu toate acestea, maternitatea continuă să funcționeze.
Două persoane au fost ucise și alte opt rănite în urma atacurilor aeriene efectuate de Rusia asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi. Alte șapte persoane au fost ucise în urma unui bombardament care a vizat o fermă din regiunea Harkiv.