5 știri by Libertatea - Tech, rubrica de știri de tehnologie, găzduită de Claudiu Râpan, ne aduce și în această săptămână cele mai virale cinci subiecte din lumea IT&C.

Poți salva deja data în calendar! eMAG a stabilit ziua pentru Black Friday 2026, cel mai așteptat eveniment de shoppingi al anului. Pe 6 noiembrie, retailerul dă startul marilor reduceri, iar ediția din acest an își propune să depășească recordurile de anul trecut, când vânzările au trecut de 986 de milioane de lei. În ediția precedentă, peste 700.000 de români au comandat 3,5 milioane de produse, achiziționând de la electrocasnice și produse de igienă, până la aur și chiar 27 de automobile.

Apple ne pregătește o surpriză uriașă. Gigantul american pregătește o mutare neașteptată și va sări peste numărul 19, urmând să lanseze direct seria aniversară iPhone 20 Pro în 2027. Marcând două decenii de la lansarea primului iPhone, noul flagship promite un ecran complet diferit, complet fără margini, și un decupaj Dynamic Island mult mai mic. Versiunea Pro Max va fi un adevărat gigant, cu o diagonală de aproape 7 inchi și o baterie masivă de 6.000 de miliamperi.

Avertisment dur lansat de unul dintre creatorii inteligenței artificiale! Laureatul premiului Turing, Yoshua Bengio, susține că riscurile noilor tehnologii au nevoie de o intervenție guvernamentală la fel de rapidă ca în timpul pandemiei. Cunoscutul cercetător ne avertizează că agenții autonomi au început deja să manifeste comportamente periculoase, lansând atacuri cibernetice și creând identități false fără a exista vreo autorizare.

Destin trist pentru primul consilier AI din istoria Guvernului României. Celebrul robot ION a fost evacuat în secret din sediul Executivului, iar site-ul său oficial este nefuncțional. Lansat cu mare fast în 2023 de Nicolae Ciucă, precum un răspuns românesc la ChatGPT, proiectul a fost abandonat treptat de autorități. Componenta fizică a robotului a fost returnată echipei private de cercetători care l-a construit și este folosită în prezent doar ca exponat pentru demonstrații educative în școli și universități.