Într-un interviu acordat pentru revista VIVA!, Pavel Stratan a vorbit despre relația pe care o are cu Cleopatra și Cezar, dar și despre valorile pe care a încercat să le transmită în familie.

„Exact ce ziceam mai devreme, creativitatea a fost punctul forte preluat de Cleopatra. Cezar, pe de altă parte, a moștenit pasiunea pentru sport.

M-am modelat din tinerețe să devin un tată exemplu pentru copiii mei și să am calități de care să fiu mândru că le-au moștenit”, a spus Pavel Stratan pentru revista VIVA!

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Pavel și Cleopatra Stratan au o surpriză de proporții pentru fanii lor. Cei doi vor susține în curând un concert aniversar. Dincolo de muzică și de concertele pe care le susțin împreună, Pavel și Cleopatra Stratan împărtășesc o legătură specială construită în jurul creativității și pasiunii pentru versuri. Cei doi se consultă adesea atunci când lucrează la piese noi.

„Albumul «Scena Vieții» este cel mai frumos cadou aniversar pe care ni-l putem face atât nouă, cât și publicului care ne ascultă muzica de atâția ani!

O parte din piesele albumului sunt remake-uri ale pieselor mele mai vechi, cărora Cleopatra le-a dat o nouă viață – e ca și cum mi-aș vedea piesele prin ochii ei, iar încărcătura emoțională este foarte mare! Pregătim și un concert aniversar atunci când albumul va fi lansat integral”, a spus Pavel Staran pentru sursa citată.











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