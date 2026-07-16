În 2026, remake-ul Assassins Creed Black Flag Resynced, dezvoltat sub coordonarea Ubisoft Singapore pe noul motor grafic Anvil, reușește să aducă acel spirit clasic la standardele moderne. Dincolo de specificațiile tehnice, adevărata miză a acestui titlu constă în modul în care noile tehnologii transformă gameplay-ul. Eu am testat jocul pe PlayStation 5, din calitatea de fan imens atât al seriei, cât și al clasicului Assassins Creed 4 Black Flag.

Multiple moduri grafice pe PlayStation 5

Vizual, jocul impresionează printr-o reconstrucție completă a texturilor și a interacțiunii dinamice cu mediul înconjurător. Marea Caraibelor beneficiază acum de tehnologii de ultimă oră precum Ray Tracing avansat, care aduc o iluminare globală difuză extrem de realistă pe ecran.

Pe un PlayStation 5 standard, modul Fidelity rulează la o rezoluție nativă upscaled la 2160p la 30 de cadre pe secundă, oferind o fidelitate de-a dreptul spectaculoasă a reflexiilor pe suprafața apei și randarea precisă a spumei valurilor. Bine, îți poți da seama extrem de ușor de acest lucru urmărind clipul video comparativ de la începutul acestui review.

Pentru cei care prioritizează fluiditatea în detrimentul detaliilor, modul Performance țintește 60 de cadre pe secundă cu Ray Tracing Standard, oferind o dinamică remarcabilă în timpul luptelor navale intense. De asemenea, modurile ecranelor de 120Hz permit activarea unei opțiuni „Balanced” la 40 de cadre pe secundă, asigurând un compromis acceptabil între claritate și input lag, cu condiția utilizării unui cablu HDMI 2.1 compatibil.

Pentru utilizatorii ceva mai fericiți de PS5 Pro, experiența este ridicată la un alt nivel grație algoritmului proprietar PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), care livrează o rezoluție stabilă de 2160p upscaled chiar și în modul Balanced la 40 FPS cu Extended Ray Tracing activat.

Trecerea la noul motor grafic înlătură complet ecranele de încărcare în timpul tranzițiilor dintre explorarea pe mare și așezările urbane precum Havana sau Nassau. Această fluiditate structurală schimbă ritmul jocului și modul în care percepi lumea. Poți ancora Jackdaw la marginea portului și poți sări direct de pe catarg pe acoperișurile clădirilor din apropiere fără nicio întrerupere, ceea ce sporește mult imersiunea și senzația de libertate.

Reconstrucția sistemului de luptă

Mecanica de gameplay a avut parte și ea de optimizări majore, corectând aspectele rigide sau repetitive din versiunea originală din 2013. Sistemul de luptă de pe uscat a fost reconstruit în jurul conceptului de „perfect parry”, care necesită reflexe mai bune din partea jucătorului. Un parry executat exact în momentul impactului deschide oportunitatea unor animații complexe de takedown-uri în lanț, transformându-l pe Edward într-o forță de temut în confruntările directe cu grupuri mari de soldați spanioli.

Edward Kenway din Assassins Creed Black Flag Resynced, în timpul unei lupte. Foto: Ubisoft
Edward Kenway din Assassins Creed Black Flag Resynced, în timpul unei lupte. Foto: Ubisoft

În plus, hidden blade-ul are acum un rol mult mai activ în luptă, fiind esențial pentru a sparge garda și pentru bătaia cu anumite tipuri de inamici „heavy”, cum ar fi noii soldați de elită numiți Demolitionists, capabili să folosească atacuri cu arme grele sau grenade.

Abordarea stealth are parte, de asemenea, de noi elemente moderne inspirate din ultimele titluri ale francizei, elemente solicitate de comunitate încă de acum un deceniu. Introducerea unui buton dedicat pentru crouch permite, de asemenea, o infiltrare mult mai controlată în taberele inamice cu ajutorul vegetației înalte.

Vizibilitatea lui Kenway în fața (sau spatele) NPC-urilor e monitorizată în timp real de un indicator dinamic, influențat direct de ciclul zi/noapte și de condițiile meteorologice. Ploaia abundentă și furtunile tropicale nu sunt doar elemente de decor spectaculoase pentru hardware-ul PS5, ci oferă o acoperire sonoră și vizuală ideală, reducând raza de percepție a gărzilor și facilitând infiltrarea fără declanșarea alarmelor din forturi.

În altă ordine de idei, elementul de parkour, atât de important în orice titlu Assassins Creed este considerabil mai receptiv pe controller datorită fluidizării animațiilor și introducerii comenzii „Manual Jump”, care oferă un control sporit asupra salturilor lungi. Gamerii pot întrerupe rapid animațiile pentru a face sărituri laterale sau în spate, obținând rapid înălțime pe fațadele clădirilor din Havana, în timp ce adăugarea tirolienelor completează opțiunile de mobilitate verticală.

Edward Kenway din Assassins Creed Black Flag Resynced, pe acoperișul unei clădiri din Havana. Foto: Ubisoft
Edward Kenway din Assassins Creed Black Flag Resynced, pe acoperișul unei clădiri din Havana. Foto: Ubisoft

Jackdaw pe marea next-gen: cum se prezintă noile confruntări navale

Pe mare, experiența la cârma corabiei Jackdaw este îmbogățită prin introducerea modurilor secundare de tragere pentru fiecare armă din dotare, adăugând profunzime tactică confruntărilor la distanță. Tunurile standard pot folosi acum muniția Heated Shots pentru o cadență ceva mai rapidă de tragere, iar mortierele pot lansa devastatoarele Carcass Bombs.

O altă noutate este reprezentată de manevrabilitatea și rezistența navei în timpul furtunilor sau asediilor, care sunt direct influențate de abilitățile unice ale celor trei noi ofițeri recrutați prin misiuni secundare dedicate: manevra Ram Dash oferită de The Padre, funcția Perfect Brace deblocată de Lucy Baldwin și bombele speciale aduse de Tobias Deadman Smith.

Edward Kenway din Assassins Creed Black Flag Resynced, la cârma corabiei Jackdaw. Foto: Ubisoft
Edward Kenway din Assassins Creed Black Flag Resynced, la cârma corabiei Jackdaw. Foto: Ubisoft

Pe lângă povestea clasică și cele peste șase ore de conținut narativ complet nou, inclusiv campania din endgame „A World Without Gold” axată pe înfruntarea căpitanului Maynard și vânătoarea comorilor lui Blackbeard , experiența din prezent a fost transformată prin integrarea în Animus Hub. Aceasta le oferă jucătorilor acces la cele patru Rifts, misiuni opționale ce explorează scenarii alternative de tip „ce-ar fi dacă” bazate pe lore-ul francizei, cum ar fi, printre altele, explorarea unui final alternativ în care Edward și-a fi respectat promisiunea făcută Carolinei înainte de a pleca pe mare.

Concluzie

Deși versiunea pre-launch care mi-a fost pusă la dispoziție pentru review prezenta mici imperfecțiuni vizuale sau glitch-uri legate de fizica hainelor și randarea anumitor texturi subacvatice, Ubisoft a remediat majoritatea problemelor prin intermediul unui patch care a fost deja lansat odată cu jocul.

Am perceput Assassins Creed Black Flag Resynced ca pe o adevărată scrisoare de dragoste adresată fanilor vechi, printre care se numără și subsemnatul, oferind în același timp un punct de start modern și extrem de bine finisat pentru fanii noi. Prețul de 60 de euro pentru ediția standard este destul de justificat de volumul foarte mare de îmbunătățiri aduse la nivel de gameplay și de eliminarea completă a barierelor tehnologice din trecut. Să fii pirat în Caraibe nu a arătat niciodată atât de bine.

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