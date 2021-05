Adela Popescu a dezvăluit recent pe Instagram că în timp ce se afla în parc, o altă mămică cu un bebeluș în cărucior a fost deranjată de zgomotele pe care le făcea Andrei, fiul cel mic al Adelei Popescu.

Prezentatoarea a auzit comentariile făcute de aceasta, a intervenit, și-a cerut scuze, explicând că fiul ei încă nu vorbește prea bine și probabil de aceea. Ulterior, prezentatoarei i-a părut rău că a procedat așa, a povestit că a fost prea drăguță cu femeia respectivă.

„La acest loc de joacă am văzut o mămică că îl certa că vorbește prea tare, dar îl certa ca un adult. Eu nu sunt sensibilă la chestia asta, dar când vorbești cu un copil, mi se pare că e o manieră diferită. Ea vorbea ca un adult cu un alt adult. «Mă, mai taci din gura aia, că m-ai înnebunit de când ai venit!»”, a spus Adela Popescu pe Instagram.

„Eu am prins discuția și am zis: «Îmi cer scuze dacă v-a deranjat, el încă nu vorbește foarte bine și poate că de asta». Mă și enervează cât de amabilă am fost.

Dumneaei adormise un bebeluș de curând și căruciorul îl ținea lângă tobogan. Desigur, căruciorul se putea plimba, dar dumneaei îl ținea acolo. După ce am avut această intervenție supercivilizată, ea a zis «Haideți, rezolvați problema că face așa de când a venit. Vorbește tare și îl deranjează pe ăsta mic». L-am luat pe Andrei de acolo”, a mai povestit Adela Popescu în mediul online.

