Îmbrăcată într-o rochie neagră, decupată și mulată pe corp, Anca Țurcașiu a pășit încrezătoare în platoul emisiunii. Imediat a început să vorbească despre vacanța din care s-a întors. „Am fost pe distracție. Am închiriat un apartament într-o zonă absolut splendidă, cu o priveliște minunată și am călătorit foarte mult cu rucsacul în spate”, a declarat vedeta în vârstă de 52 de ani, conform protv.ro.

Și a continuat: „Plecam de dimineață până seara în tot felul de locuri, pe tot felul de plaje. Am și spus într-un filmuleț, la un moment dat. Să nu mă invidiați foarte tare, pentru că am muncit mult pentru vacanța asta. Am pățit multe în vacanța asta. A fost pentru prima oară în viața mea când am fost uitată pe o insulă.

Momentul plecării a fost stabilit la o oră anume, eu am fost să fac plajă într-o anumită zonă puțin mai departe de locul în care era plecarea, toți oamenii de pe ambarcațiune s-au dus într-un singur loc, diferit față de cel în care m-am dus eu, s-au plictisit și au spus să plece mai devreme”, a declarat Anca Țurcașiu.

Vedeta s-a panicat când a văzut catamaranul plecând. A făcut semne disperate ca să fie văzută, iar, în final, a avut succes, căci a fost remarcată, iar barca s-a întors după ea. „S-a strigat într-o goarnă, să audă cei care nu erau în apropiere, dar eu nu am auzit, evident. M-am prezentat la ora stabilită, era un pod lung, lung, plutitor, ceva înfiorător. Eram ca în visele rele, cu pălăria, alergam, strigam. Am văzut catamaranul care a plecat de la capătul podului, erau alte ambarcațiuni, puteam să ajung înapoi, dar eram la două ore de locul în care stăteam, departe, pe o insulă. (…)

Un turist de pe catamaran a văzut disperarea și semnele disperate, dar erau departe, erau la 300 de metri. Am stat 20 de minute și s-au întors după noi, apoi am stat de vorbă cu persoana care a organizat excursia, dacă nu a numărat pasagerii. Am mai avut și altele, într-o zi am luat un autobuz de am ajuns într-un loc unde nu voia nimeni să mă ia înapoi, era prea greu, drum lung”, a încheiat artista.

Secretul siluetei Ancăi Țurcașiu

În urmă cu mai bine de un an, Anca Țurcașiu era invitată în platoul de la „Vorbește lumea”, unde a vorbit printre altele și despre regimul său alimentar. Vedeta a renunțat să mai consume carne, nu pentru a arăta mai bine, ci pentru faptul că nu-i plăcea. Ea mai consumă din când în când pește.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”, a spus Anca Țurcașiu în emisiune.

Și-a făcut analizele pentru a vedea dacă totul este în regulă, iar rezultatele au fost foarte bune. Anca Țurcașiu mărturisește că se simte bine cu stilul de viață pe care îl are și nu ar schimba nimic. „Mâncam doar ce puteam alege de pe masă fără carne, pentru că nu-mi plăcea. Ulterior s-a dovedit că analizele mele erau foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. (…) Aș vrea să dau timpul înapoi, să mănânc carne dimineața, la prânz și seara și să văd care-i diferența. Este imposibil”, a continuat artista.

