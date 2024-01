„Sunt în stare de șoc! De jumătate de oră sunt cu stomacul strâns, pielea îmi este de găină, abia acum mi-am revenit și m-am liniștit. Cineva dintre urmăritori mi-a scris într-un comentariu la materialul în care arăt nota de plată de la prânz și cu imagini cu ceea ce am consumat.

Îmi spune: ”Aoleu, voi nu ați văzut că prin spatele vostru trece șobolanul?”. Mi s-a făcut rău. Am crezut că glumește. Am zis, hai să mă uit la imagini.

Mi-a înghețat inima. Într-adevăr, iată ce văd. Am dat aceste imagini pe repeat de mii de ori și în primă fază mi s-a părut că așa este. Eu am o aversiune față de rozătoare, încât mi s-a întunecat mintea, nici nu mai gândeam.

Nici nu am rememorat locul în care am fost, astfel încât să-mi dau seama dacă putea fi posibil așa ceva”, a povestit Cristina Șișcanu pe Facebook, potrivit Wowbiz. Vedeta are fobie de rozătoare.

Cristina Șișcanu le-a explicat fanilor, ce s-a întâmplat, de fapt. „Însă după aceea m-am calmat și am încercat să-mi amintesc exact cum stăteam. În spatele nostru era o oglindă, nu avea cum să treacă șobolanul. În acea oglindă se reflecta ce era în fața oglinzii, pe acolo a trecut ospătărița si i se vedea partea asta de cap, avea coada prinsă.

Doamnă ce mi-ați făcut? Eram gata să-mi fac bagajele și să plec în noaptea asta de aici. Mi s-a creat o stare încât nu mai voiam să aud de orașul ăsta. Asta nu înseamnă că nu e posibil în anumite locuri, dar m-a stresat foarte tare situația asta”, a mai spus vedeta, în videoclipul postat pe internet.

