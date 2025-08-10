Ce a pățit Dan Negru în Gara de Nord când a mers să-și ia familia. Prezentatorul a împărtășit totul cu fanii săi

Dan Negru și-a exprimat public nemulțumirea față de infrastructura feroviară din România, după ce a așteptat peste două ore sosirea familiei sale în Gara de Nord din București. Jurnalistul a relatat pe Instagram că trenul care venea de la Timișoara a avut o întârziere de 140 de minute.

„Îi aștept pe ai mei în gara din București, vin de la Timișoara. Să vă arăt cât întârzie trenul (140 de minute)”, a scris acesta, postând și imagini cu tabelul sosirilor din gară.

În mesajul său, Dan Negru a rememorat și o amintire din copilărie, din gara din Timișoara. El a povestit cum, în urmă cu mulți ani, a călătorit alături de părinți cu un tren de mare viteză prin Austria, iar tatăl său i-a spus, plin de speranță, că într-o zi și România va avea trenuri rapide, capabile să parcurgă distanța Timișoara-București în doar două ore.

„Am avut ceva treabă pe aici, asta e Gara de Nord, din Timișoara. Îmi amintesc că am fost odată cu ai mei, cu mama și cu tata, cu un tren de mare viteză, din ăla rapid prin Austria. Nu-i departe Austria de Banat, de Timișoara. Și tata optimist, mi-a spus atunci «o să vezi, o să vină și la noi trenuri din astea rapide și în două ore o să fim în București și venim la tine în fiecare weekend». Eu deja mă mutasem în București atunci…

Au trecut anii, ai mei au îmbătrânit, tata s-a prăpădit și n-a mai apucat să vadă trenurile alea rapide pe care le vezi prin toată Europa. De aici din Timișoara până în București sunt vreo 500 de kilometri și faci cu trenul vreo 10-11 ore, între Paris și Lyon sunt tot vreo 500 de kilometri și îi faci în două ore și ceva. De la Milano la Roma tot vreo 500 de kilometri, ajungi în vreo trei ore, trei ore și ceva. Mama are 80 de ani și din când în când mai vine cu trenurile astea în București – 10, 11 ore.

Mama nu o să prindă trenurile alea de mare viteză. Nici eu nu o să le prind, nici oamenii ăștia care stau prin gările românești și își pierd viața prin vagoane. Nici copiii noștri nu o să le prindă și știți de ce? Pentru că Arghezi avea dreptate «România nu e o țară, e o afacere»”, a povestit Dan Negru.

