De-a lungul anilor, Elena Ionescu s-a luptat cu problemele cu tenul și acum are din nou parte de o experiență neplăcută. Cântăreața a făcut o infecție din cauza machiajului și este nevoită să urmeze un tratament cu antibiotic.

„Era să nu mai ajung la emisiuni în perioada asta, pentru că am avut o infecție de la foarte mult machiaj. Bine, și imunitate scăzută, probabil că am alergat în ultima perioadă și se mai întâmplă și de astea. Am făcut această infecție, sunt pe antibiotic”, a povestit cântăreața.

Problemele vedetei cu tenul s-au accentuat când a participat la „Survivor România” și a stat multe săptămâni în jungla din Republica Dominicană. Elena Ionescu a și câștigat show-ul, care la vremea respectivă era difuzat la Kanal D.

„Se poate ajunge și la asta, dacă pui aproape zilnic machiaj, ca mine. Când ai un ten problematic nu e tocmai confortabilă treaba, dar mi-am revenit ușor, ușor, o să fie bine. Eu după ce am fost în junglă, sunt ok, nu mai am nimic, astea sunt detalii”, a mai adăugat vedeta.

