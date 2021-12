Monica Bîrlădeanu, 43 de ani duminică, a rămas una dintre cele mai frumoase femei din showbizul românesc al ultimelor decenii. Actrița a fost invitata ultimului podcast al lui Damian Drăghici, iar ieșeanca la origini a fost extrem de dezinvoltă, mai ales că a recunoscut că este un fan al acestui tip de emisiune, întrucât poate vorbi pe îndelete.

Autoportret

Recomandându-se ca o femeie caldă, blândă, tandră – „în contrast cu Carla, pe care o joc în serialul Vlad” -, Monica și-a schițat un tablou colorat. „Sunt un om autentic, care alege să fie, nu să pară. Preocuparea mea principală a fost să dezvolt relații autentice, nu bazate pe interes, ci conexiuni profunde. M-am decupat din viața profesională, acolo unde totul este la vedere. Ce fac e doar o extensie a omului care sunt. În primul rând, sunt om”, a început actrița.

„Aveam freza lui Răducioiu”

O femeie cu mare priză la public, Monica Bîrlădeanu nu s-a considerat întotdeauna frumoasă. A rememorat un episod ce l-a șocat și pe Damian Drăghici. „Eram urâtă. Aveam freza lui Răducioiu! Erau fete mai frumoase, una era Simona, cu care aveam competiție și la școală. Apoi, am luat Miss Boboc la liceu. Mama m-a dus la preselecție, după acest minisucces, m-a înscris la un concurs de miss la un post de televiziune local. Iar tipul ce-a făcut preselecția i-a zis mamei: «Doamnă, nu vedeți că e strâmbă! Cel mult pot să i-o prezint lui fi-miu». Mie mi-era de rușinea mamei, nu neapărat de mine când am auzit asta”, a povestit ieșeanca.

„Am întrebat-o pe verișoara mea cum se fac copiii”

Memorabil rămâne primul sărut, la nici 13 ani. „Prima îndrăgosteală, Sebastian, din Constanța, mi se părea exotic, că era de la mare. M-a prins el într-o zi, când am dus gunoiul, m-a ajuns din urmă, m-a întors cinematic și dramatic, m-a pupat. I-am simțit limba! Iar când am ajuns acasă, m-am întrebat dacă am rămas însărcinată! Memorabil. Chiar am întrebat-o pe verișoara mea cum se fac copiii, că mi-era frică, iar eu nu știam. Ca să vă dați seama cum era viața atunci, ce acces la informații aveam”, s-a confesat femeia ce va împlini duminică 43 de ani.

