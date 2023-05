Au primit de fiecare dată cu mare bucurie provocările ruletei, oricât de grele s-au dovedit a fi ele şi au reuşit personaje memorabile, care cu siguranţă vor intra în istoria transforming show-ului de la Antena 1. Dar când credeau că le-au văzut pe toate şi nimic nu îi mai poate speria, WRS şi Emilian şi-au dat seama că s-au înşelat.

WRS: „Nu mai pot, m-a distrus, mă provoacă total această piesă”

Gala aceasta, transformarea în Valahia l-a pus în mare, mare dificultate pe WRS, despre care partenerul lui de scenă a spus râzând că a inventat un nou termen – depresia muzicală. „Pe cât de tare îmi place mie această piesă (n.r. „Banana”), pe atât de tare o urăşte el.

WRS a inventat acum un termen pe care îl vom înscrie la OSIM – depresia muzicală!”, a dezvăluit Emilian râzând, în vreme ce WRS a completat: „Sufăr de depresie muzicală! Nu mai pot, m-a distrus, mă provoacă total această piesă. Scoate tot ce e rău din mine! Şi ce e şi mai rău, e că trebuie să zâmbesc tot timpul, ca în referinţă!”.

Cum se vor descurca WRS şi Emilian cu noua propunere a ruletei, dacă va reuşi WRS să reţină toate versurile piesei, dar şi cum vor nota cei cinci juraţi ai transforming show-ului performance-ul lor, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă ediţie „Te cunosc de undeva!”, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1.

Recomandări SENTINȚĂ. Un judecător i-a spus lui Daniel Băluță că ocupația sa ca primar nu e „încărcarea rolului instanţelor de judecată cu cereri lipsite de temei” contra jurnaliștilor

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Te cunosc de undeva!”, sezonul 18, a fost câștigat de WRS și Emilian

În decembrie 2022, WRS şi Emilian au câștigat sezonul 18 „Te cunosc de undeva!”. Ei au făcut atunci și primele declarații după finală. „Mulţumim că ne-aţi cooptat în această echipă minunată. Am învăţat foarte multe de la voi! Am fost martor la nişte momente live care m-au schimbat ca persoană şi ca artist pentru totdeauna!”, a dezvăluit WRS după aflarea verdictului, în vreme ce Emilian a completat: „Ne bucurăm din suflet că am reuşit să câştigăm sezonul cu numărul 18.

Nu îmi vine să cred, abia peste câteva zile cred că voi realiza cu adevărat ce s-a întâmplat aici. Vă iubesc pe toţi şi de la fiecare dintre voi cred că am învăţat câte ceva! Si sunt foarte mândru de tine, WRS!”. Cei doi artişti au donat premiul în valoare de 15.000 de euro pentru o cauză nobilă şi şi-au adjudecat în palmares trofeul „Te cunosc de undeva!”.

Recomandări EXCLUSIV. O româncă a ajuns în comisia nucleară a Statelor Unite. Am vizitat-o pe Raluca Scarlat în California

Cine sunt concurenții de la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 18

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, născuți pentru spectacol, talentaţi şi dornici de distracţie au intrat în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara, de la 20.00, la Antena 1.

CRBL şi Radu Ţibulcă, Nicole Cherry şi Juno, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, Damian Drăghici şi Cristina Stroe, ADDA şi Radu Bucălae, Amna şi Misha, Codruţa Filip şi Valentin Sanfira şi Wrs şi Emilian sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul întregului sezon.

Playtech.ro Ce a pățit Liviu Dragnea la închisoare! Uluitor ce a dezvăluit acum, A PLÂNS des din cauza asta: 'Hăituit'

Viva.ro O știa toată România, dar s-a transformat total. Ce s-a întâmplat cu ea, la 56 de ani, după ce a luat-o pe calea credinței

TVMANIA.RO Kevin Costner și soția lui s-au despărțit după 18 ani de căsnicie. Cine a depus actele de divorț

Observatornews.ro „Toţi cei de la urgenţă plângem şi tremurăm”. Mărturii cutremurătoare de la masacrul din şcoala din Belgrad

Știrileprotv.ro Toate semnele arată că a început contraofensiva. Ucraina a spart frontul rușilor la Avdiivka, în premieră

FANATIK.RO Gigi Becali a dezvăluit la Fanatik SuperLiga numele omului de afaceri care vrea să cumpere FCSB: ”Ilie Dumitrescu l-a adus!” Video Exclusiv

Orangesport.ro A trecut de pragul casei lui Gigi Becali din Pipera şi doar a tras cu ochiul la un lucru ieşit din comun: "E de necrezut. Ştiţi ce are?" | EXCLUSIV

Unica.ro Imagini spectaculoase de la nunta actriței Anca Dumitra cu milionarul austriac Manfred Spendier / Foto