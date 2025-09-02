Roxana Nemeș este însărcinată în opt luni și jumătate. Cântăreața și soțul ei, Călin Hagima, se pregătesc de momentul în care gemenii vor veni pe lume. Cei doi au amenajat camera copiilor și sunt nerăbdători să își cunoască fetița și băiețelul.

De curând, Roxana Nemeș a fost întrebată de urmăritori dacă se teme că a luat câteva kilograme în plus în timpul sarcinii.

„Nu mi-am făcut deloc griji din punctul ăsta de vedere. La cât de mult ne-am dorit… M-am bucurat de sarcină și știu că după voi da jos kilograme acumulate”, a scris Roxana Nemeș, pe Instagram.

Întrebată dacă va naște natural sau prin cezariană, Roxana Nemeș a spus că nașterea naturală poate fi periculoasă în cazul gemenilor și că se gândește la cezariană.

Roxana Nemeș a cumpărat două paturi pentru bebeluși și mai multe obiecte necesare pentru când cei mici vor veni pe lume. „Încă de când am aflat că vom avea gemeni mi-am dorit să le ofer un început cât mai blând și apropiat de mine”, a declarat Roxana Nemeș, pe rețelele de socializare.

„Am luat cărucioare, scaun de mașină. Mai avem de luat, nu m-am grăbit, pentru că am zis că e timp. Până acum o lună nu am avut această poftă, de fapt mi-am propus să nu o am, aceea de a cumpăra hăinuțe, dar a venit. Am telefonul plin de poze cu hăinuțe pentru copii”, a declarat Roxana Nemeș pentru Spynews.ro.

