Papa Francisc a fost înmormântat pe 27 aprilie 2025

Papa Francisc a fost înmormântat pe 27 aprilie 2025, la câteva zile după ce a murit, iar mulți lideri mondiali, printre care și Donald Trump, au luat parte la tristul eveniment care a fost transmis în aproape toate colțurile lumii.

Înainte ca Papa Francisc să fie înmormântat, Adrian Mutu și-a amintit, în cadrul unei emisiuni de la Fanatik, despre faptul că în anul 2001, pe când evolua la Hellas Verona, echipă din prima ligă italiană, pentru care a evoluat 57 de meciuri și a marcat 16 goluri, s-a întâlnit cu Papa Ioan Paul al II-lea.

Fostul fotbalist român, care pentru echipa națională a marcat 35 de goluri în 77 de meciuri, a dezvăluit că nu a simțit nicio emoție în momentul în care a ajuns în fața lui Papa Ioan Paul al II-lea, deoarece el este ortodox, nu catolic, dar că a simțit că se află alături de un om foarte important.

Ce a spus Adrian Mutu despre întâlnirea cu Papa Ioan Paul al II-lea

„M-am întâlnit cu Papa, dar nu cu acesta care a murit, ci acum 25 de ani, cu Papa Ioan Paul al II-lea. Eu nu sunt catolic și nu mi-a creat vreun efect mare. Am fost onorat că am cunoscut un om atât de important. În 2001 am fost invitați mai mulți jucători acolo, din Seria A, printre care și eu. E exact cum vezi în poze: te duci acolo, te închini… Eu nu am pupat niciun inel, în primul rând pentru că sunt ortodox. Efectul simțit a fost acela de a cunoaște un om important din lumea catolică.

Nu am simțit nicio emoție, însă pe partea spirituală suntem toți umani. Nu am pupat nimic, doar am salutat. Eu sunt ortodox, iar pentru noi, ortodocșii, nu e nimic… Îl respectăm, oferim onoare, dar îți spun ce am simțit. Era foarte bătrân, tăcut… Au fost cinci secunde când m-am întâlnit cu el, pentru că nu vorbești. Te duci, saluți și ai plecat. Iar apoi vine altul. Durează cinci secunde tot. A fost doar o onoare, mai ales de cum se vorbește despre Papa Ioan Paul al II-lea”, a spus Adrian Mutu pentru sursa citată.

Adrian Mutu a evoluat în Italia timp de 11 ani, la echipe precum Inter Milano, Hellas Verona, Parma, Juventus și Fiorentina, fiind unul dintre cei mai importanți atacanți străini din istoria Seria A. El a marcat în campionatul italian peste 130 de goluri, în aproximativ 270 de partide.

