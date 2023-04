Ce a trăit Cristina Joia de Paște, în perioada comunismului: „Sărbătoream destul de discret și cu teamă”. A locuit în Slatina

De mai mulți ani, designerul Cristina Joia îndeplinește dorințe în emisiunea „Visuri la cheie” de la Pro TV. În timpul liber, ea preferă să fie alături de cei dragi, așa cum se va întâmpla și Paștele acesta. „Anul acesta voi sărbători Paștele acasă, în București și probabil că voi face un tur să mă văd cu toți prietenii cu care nu am avut timp de când am început filmările”, ne-a dezvăluit vedeta, care respectă mai multe tradiții în această perioadă.

Cristina Joia: „Încerc să țin post, cel cu apă, cât îmi permite contextul de viață”

„Învierea este singura minune care, după cum spunea părintele Arsenie Boca, se arată tuturor credincioșilor și necredincioșilor și simbolizează trecerea noastră de la întuneric la lumină. Mergând mai departe, cred că e important să practicăm asta în fiecare zi, nu doar în preajma sfintelor sărbători… încercarea de a aduce zilnic lumina în viața noastră și celor de lângă noi.

Mi-aș dori mult să nu facem o rutină din celebrarea Paștelui, iar «Hristos a Înviat!» să nu reprezinte doar un protocolar salut, fără să lăsăm ca Învierea Sa să producă o schimbare în viața noastră. Încerc să țin post, cel cu apă, cât îmi permite contextul de viață, nu mănânc miel în general, sincer mi se pare foarte dureros cum sunt luați de lângă mame și sacrificați… dar nu încerc să impun asta restului familiei pentru că fiecare alege pentru sine. Merg la slujba de Înviere și încerc să stau întotdeauna până dimineață”, ne-a mai spus ea.

Întrebată ce amintiri frumoase are din perioada Paștelui de-a lungul anilor, Cristina Joia și-a amintit de copilăria ei, de pe vremea comunismului. „În comunism, sărbătoream Paștele destul de discret și cu teamă, dar îmi aduc aminte că ascultam pe ascuns, cu tata, Europa Liberă.

El îmi povestea despre monarhie, despre strălucirea perioadei interbelice. Mergeam mereu la o catedrală din orașul vechi în Slatina și drumul către casă, urcând dealul spre orașul nou, era presărat cu luminițe, zeci de oameni care mergeau încet cu lumânări aprinse… mie mi se părea magic când eram mică și, deși nu înțelegeam semnificația, știu că simțeam emoție”, ne-a declarat Cristina, care s-a născut la Slatina.

Cristina Joia: „Am dat de un stâlp în care am intrat în plin, am căzut în fund, spre consternarea alor mei”

Tot din perioada Paștelui de pe vremea comunismului, ea are și o amintire amuzantă. A primit o superbă pereche de pantofi din cauza căreia a suferit și o lovitură puternică. „De Paște, mama îmi cumpăra mereu ceva nou și, deși nu se găseau multe în comunism, îmi aduc aminte când am primit niște pantofi roșii de lac cu baretă, erau absolut fabuloși în viziunea mea și știu că am dormit încălțată cu ei până să plecăm la slujbă și tot drumul spre biserică, eu mă uitam numai în jos la contrastul ciorapului alb de bumbac și roșul lucios al pantofilor până când am dat de un stâlp în care am intrat în plin, am căzut în fund, spre consternarea alor mei.

Apoi a venit și un diagnostic pus de o vecină care a asistat la scenă: Măi, da fudulă și amețită mai e fiie-ta”, ne-a povestit râzând vedeta.

Pentru perioada următoare, Cristina Joia nu și-a făcut prea multe planuri, nici măcar pentru perioada de vară. Alături de echipa „Visuri la cheie” are multe filmări. „Eu și Dragoș, fiind în toate edițiile, e cam greu să ne luăm vara vacanță în adevăratul sens al cuvântului, pentru că noi filmăm toată vara ca în septembrie să fie finalizate cât mai multe proiecte, deci maximum 4,5 zile pot pleca, așa că vacanțele acelea lungi se concentrează iarna la noi”, a încheiat ea.

