Ce afaceri are Nadia Comăneci în SUA. Averea fostei gimnaste se ridică la milioane de dolari

Nadia Comăneci, celebra gimnastă care a scris istorie pentru România, continuă să impresioneze și în afaceri, la 64 de ani. După ce a emigrat în Statele Unite în noiembrie 1989, apoi în Canada, și în cele din urmă s-a stabilit în Oklahoma, fosta sportivă a construit o viață de succes alături de soțul ei, Bart Conner, campion olimpic la gimnastică. Cei doi au împreună un fiu, Dylan Paul, născut în 2006.

Nadia Comăneci, afaceri profitabile în SUA

Nadia Comăneci deține împreună cu soțul ei mai multe afaceri în Statele Unite. Printre acestea se numără Bart Conner Gymnastics Academy, o academie de gimnastică de renume, și Perfect 10 Production Company, o companie de producție. În plus, fosta mare sportivă câștigă sume importante din magazinele de articole sportive pe care le administrează.

Ce avere are Nadia Comăneci

Conform laureususa.com, averea Nadiei Comăneci este estimată la 25 de milioane de dolari. Ea trăiește în Norman, un oraș de lângă Cleveland, Ohio, într-o casă de 310 metri pătrați evaluată la aproximativ 400.000 de euro. Cei doi dețin și o vilă de vacanță în California, evaluată la două milioane de dolari. În plus, Nadia primește lunar o rentă viageră de 16.635 de lei, o sumă care nu a fost modificată în urma recalculării pensiilor.

Nadia Comăneci a intrat definitiv în istoria sportului mondial la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când a obținut prima notă de 10 din istoria olimpică. De-a lungul carierei, campioana româncă a câștigat cinci medalii olimpice de aur, la edițiile din 1976 și 1980, rămânând un simbol al excelenței și al dedicării în sport.