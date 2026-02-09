Bella Santiago spune cum ar vrea să arate show-ul ei dacă va ajunge în marea finală de la Viena

Deși obișnuită să fie mereu însoțită de soțul ei, Nicu Grigore, care îi este și manager, de această dată s-a prezentat singură la audițiile live. Extrem de emoționată, dar mai ales fericită, Bella speră să ajungă în finală și chiar să reprezinte România la finala care va avea loc în Austria, la Viena.

Cu toate că îi este greu singură, artista își dorește ca partenerul ei de viață să stea cât mai mult timp în competiția Survivor România. Nu prea mult însă, căci dacă trece de voturile juriului, în luna mai a acestui an are mare nevoie de el.

„Am avut mari emoții. De o lună pregătesc această piesă. Este o piesă scrisă de mine. Am vrut să cânt o piesă de-a mea pentru că am vrut să simt fiecare cuvânt pe care îl cânt”, a declarat artista pentru Libertatea.ro, completând că se visează ajunsă în marea finală a selecțiilor naționale și chiar pe scena din Viena, reprezentând România la Eurovision 2026.

„Mi-am imaginat deja spectacolul din Viena cu dansatori, lumini, show. Până atunci Doamne ajută să fie și soțul acasă. Îi simt lipsa, mai ales în momentele astea. Am nevoie de sprijinul lui. Astăzi i-am simțit lipsa și mai mult, căci de obicei el are grijă de mine. Chiar dacă i-am avut pe băieți alături de mine la audiții (nr. băieții din trupă), i-am simțit lipsa lui Nicu”, ne-a mai declarat artista.

Pentru a merge în Austria, Bella trebuie să treacă mai întâi de ceilalți 66 semifinaliști, dar mai ales să primească calificativele juriului pentru a ajunge în finala care va avea loc, pe 4 martie, la TVR1.

Cine sunt oamenii din juriu

Vă reamintim că anul acesta juriul este format din: Andreea Bălan, compozitorul Andrei Tudor, Marius Dia, compozitor, producător și A&R, cu peste 10 ani de activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât și la nivel internațional, Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, cu o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție, Elena Popa, jurnalist, creator de conținut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani experiență în muzică și Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music play manager al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER.

România intră în concurs pe 14 mai

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi. Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Cei zece finalişti, anunțați pe 12 februarie

Campania de înscrieri pentru Selecţia Naţională (SN) s-a încheiat luni, compozitorii având la dispoziţie aproape trei săptămâni pentru a se înscrie în concurs.

A doua etapă a Selecţiei Naţionale se va desfăşura în cadrul „Atelierului deschis Eurovision 2026”: timp de trei zile, concurenţii vor interpreta piesele, live, în faţa juriului, în direct pe tvrplus.ro, iar piesele vor fi postate pe pagina oficială de Youtube a TVR, www.youtube.com/TVRcanaluloficial. Pe 12 februarie, vor fi anunţaţi cei zece finalişti calificaţi în ultimul act al competiţiei.

