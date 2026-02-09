Platforma X este în mijlocul dezbaterii din Franța

Președinta deputaților ecologiști din Franța, Cyrielle Chatelain, l-a îndemnat luni, 9 februarie, pe Emmanuel Macron să „părăsească X”, pentru a-i determina și pe alții să părăsească rețeaua socială a lui Elon Musk.

„Fermitatea nu poate suferi nicio ambiguitate. Nu puteți denunța pericolul platformelor și utiliza X ca principal instrument de comunicare pentru Élysée și pentru dumneavoastră”, scrie șefa grupului ecologist din Adunarea Națională a Franței într-o scrisoare consultată de AFP și citată de Le Figaro.

În această scrisoare, deputata franceză amintește recentele percheziții efectuate de justiția franceză în sediile X. Platforma miliardarului Elon Musk face obiectul unei anchete preliminare, pornită de la sesizări de la începutul anului 2025 care denunțau o părtinire în algoritmii săi.

Ancheta a fost extinsă, după alte sesizări privind funcționarea instrumentului de inteligență artificială Grok, care a dus la difuzarea de conținut negaționist și deepfake-uri cu caracter sexual.

Ancheta vizează în special suspiciuni de complicitate la „deținerea de imagini” cu „caracter pedopornografic” sau „contestarea crimelor împotriva umanității (negacionism)”. Platforma X a denunțat la rândul său un „act judiciar abuziv” bazat „pe motivații politice”.

Se așteaptă un impuls politic împotriva rețelei X

Deputata Cyrielle Chatelain consideră că platforma „rămâne un instrument preferat de o mare parte a clasei politice din Franța”.

„Fără îndoială, faptul că atât contul dumneavoastră, cât și cel al Élysée rămân active pe această platformă perpetuează ideea că aceasta este indispensabilă și inofensivă”, scrie Chatelain.

Deputata, al cărei cont X este inactiv din ianuarie 2025, a mai adăugat: „Părăsind X, veți da un impuls puternic politic, adresat atât responsabililor politici, cât și mass-mediei și conducerii platformei”.

