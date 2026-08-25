Ce revendicări au avut sindicaliștii la Ministerul Muncii

Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa susține că salariul minim adecvat trebuie să fie rezultatul negocierilor colective, nu doar al deciziilor administrative.

„Blocarea negocierilor colective transformă salariul minim în singurul reper de salarizare pentru sute de mii de oameni”, se arată într-un comunicat al organizației, citat de Agerpres.

Reprezentanții sindicali avertizează că această situație subminează capacitatea României de a atinge obiectivele europene privind acoperirea cu contracte colective de muncă. „Blocarea negocierilor colective pune în pericol capacitatea României de a crește gradul de acoperire prin contracte colective de muncă, conform Directivei privind salariile minime adecvate”, au precizat aceștia.

Protestul este organizat de sindicaliștii din IT și domeniul financiar

Federațiile sindicale participante la protest includ organizații din sectorul comerțului, IT-ului, comunicațiilor și industriei financiare. Negocieri colective la nivel sectorial sunt blocate în mai multe domenii private, printre care comerțul, IT-ul și sectorul bancar.

„Protestăm pentru faptul că există blocaje structurale în inițierea proceselor de negociere colectivă, ceea ce face imposibilă ținta României de a acoperi minimum 80% din angajați cu contracte colective de muncă, conform cerințelor europene”, a precizat Florentin Iancu, președintele Federației Sindicatelor din IT & Comunicații, a declarat pentru sursa citată mai sus.

Care sunt problemele semnalate de sindicaliștii din IT

Sectorul IT, perceput de multe ori ca stabil, traversează o perioadă dificilă, marcată de restructurări masive. „Un contract sectorial ar putea crea un cadru minimal pentru planurile sociale. Sunt mulți angajați în meserii de suport care nu câștigă salarii mari și sunt în pericol de a-și pierde locurile de muncă”, a adăugat Iancu.

Acesta atrage atenția că reinserția celor concediați durează acum între 6 și 10 luni, semnificativ mai mult decât în trecut.

„Nu mai suntem în situația: Mă dă afară azi și mâine am șapte oferte. Lucrurile s-au schimbat profund”, a explicat liderul sindical.

Ce dificultăți întâmpină salariații din domeniul comerțului

Vasile Gogescu, președintele Federației Sindicatelor din Comerț, a semnalat că rata de sindicalizare în mediul privat este sub 5%.

„Angajatorii găsesc tot felul de subterfugii pentru a refuza negocierile colective sau pentru a le face ineficiente. În comerț, sporul pentru munca de duminică este de doar 3 lei pe oră, iar aproximativ 60% dintre angajați sunt remunerați cu salariul minim sau venituri apropiate”, a declarat Gogescu.

Probleme similare sunt întâlnite și în sectorul bancar. Constantin Paraschiv, președintele Federației Sindicatelor din Asigurări și Bănci, a explicat că pierderea reprezentativității organizației patronale a limitat aplicarea contractelor colective.

„Marile companii s-au retras din patronate, astfel încât contractele colective se aplică doar semnatarilor, nu întregului sector”, a afirmat Paraschiv, potrivit sursei citate mai sus.

Ministrul interimar al Muncii a invitat reprezentanții sindicatelor la discuții

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a invitat reprezentanții sindicatelor din Comerț la discuții la sediul ministerului, după protestul organizat marți. Aceștia ar urma să discute principalele revendicări ale sindicaliștilor, respectiv salariul minim și negocierile colective, a declarat oficialul potrivit Mediafax.

Referitor la cererea sindicatelor de deblocare a negocierilor colective, ministrul a explicat că problema rezidă în lipsa unui cadru național de reprezentare pentru patronate.

„România respectă pilonul european al drepturilor sociale, iar negocierea colectivă face parte din acest activ comunitar”, a subliniat Pîslaru.

Cu toate acestea, ministrul a menționat că există contracte colective sectoriale deja adoptate. „Pentru contracte sectoriale sunt câteva care sunt deja adoptate. Înțelegem faptul că sindicatele își doresc mai multe contracte colective sectoriale. Aceste lucruri le vom discuta la întâlnire, ca să înțelegem mai concret solicitările sindicale”, a afirmat acesta.

Ce spune Dragoș Pîslaru despre creșterea salariului minim

În contextul solicitării sindicatelor de majorare a salariului minim de la 1 ianuarie 2027, Dragoș Pîslaru a explicat că procesul de fundamentare este în desfășurare.

„Pe data de 5 iunie, conform HG nr. 35/2025, a existat deja o consultare privind pregătirea cercetării care să fundamenteze nivelul salariului minim”, a declarat ministrul interimar.

Raportul care va stabili baza deciziilor viitoare urmează să fie prezentat pe 20 octombrie, conform Hotărârii de Guvern.

„Termenul este de 20 octombrie, pentru a prezenta raportul bazat pe datele de la INS și de la Comisia Națională de Prognoză, care să ducă la fundamentare evident în buget și la deciziile care vor fi luate. În acest moment, însă, nu avem vreo bornă care să ne permită să luăm niște decizii”, a adăugat Pîslaru.

Acțiuni planificate și proteste internaționale

Sindicaliștii nu se opresc la protestul din București. Pe 30 septembrie, aceștia vor organiza o demonstrație la Bruxelles, pentru a atrage atenția autorităților europene asupra problemelor din România. „Facem pichetare la Ministerul Muncii pentru a conștientiza autoritățile. Nu ne vom opri aici, vom merge și la Bruxelles”, a anunțat Paraschiv.

Președintele Nicușor Dan a organizat vineri consultări cu partidele politice la Cotroceni, pe noul proiect al legii salarizării. Discuțiile dintre șefii partidelor și liderul de la Cotroceni s-au încheiat fără niciun acord.

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