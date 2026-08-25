Dacia Sandero Hybrid costă de la 23.700 de euro în Olanda

Jurnaliștii publicației olandeze spun că apreciază Dacia nu pentru că încearcă să construiască cele mai rapide, sofisticate sau spectaculoase mașini, ci tocmai pentru că nu încearcă să facă toate aceste lucruri. O Dacia înseamnă, în descrierea lor, lucrurile de care un șofer are nevoie în mod real: „Patru roți, un motor, suficient spațiu, butoanele de care ai nevoie” și cât mai puține complicații.

Iar formula pare să funcționeze. Sandero este, din 2017, cea mai vândută mașină din Europa în rândul clienților persoane fizice, potrivit Autoblog.nl.

Noul Sandero Hybrid 155 poate fi comandat deja în Olanda, unde prețul de pornire este de 23.700 de euro. Pentru Sandero Stepway, versiunea cu gardă la sol mai mare și aspect apropiat de cel al unui crossover, prețurile încep de la 25.900 de euro. Dacia susține că Sandero Hybrid 155 devine astfel cea mai ieftină mașină full hybrid disponibilă în Olanda.

Sub capotă se află un motor pe benzină de 1,8 litri, cu patru cilindri și 109 CP, ajutat de un motor electric de 50 CP. Mașina mai are un sistem separat care pornește motorul și produce energie electrică, precum și o baterie de 1,4 kWh. Puterea totală a sistemului ajunge la 155 CP.

Mașina pleacă de pe loc doar cu motorul electric

Unul dintre lucrurile interesante la noul Sandero este modul în care funcționează sistemul hibrid. Mașina pornește întotdeauna de pe loc folosind numai motorul electric. Motorul pe benzină intră în funcțiune atunci când este nevoie de el și, în funcție de situație, Sandero poate merge doar electric, poate folosi numai motorul pe benzină sau le poate folosi pe amândouă în același timp.

Motorul pe benzină poate fi folosit și pentru a produce energie electrică prin intermediul generatorului. Șoferul nu trebuie să aleagă între aceste variante, mașina decide singură ce combinație este cea mai potrivită în fiecare moment.

O cutie de viteze fără ambreiajul clasic

Și cutia de viteze este diferită de cea întâlnită pe multe mașini automate obișnuite. Nu este nici cutie CVT, nici automată clasică și nici una cu dublu ambreiaj. Motorul pe benzină are patru trepte, iar motorul electric are două. Mașina nu folosește un ambreiaj tradițional.

Electronica alege automat motorul sau combinația de motoare și treapta potrivită pentru fiecare situație. Ideea este ca șoferul să nu fie nevoit să se preocupe de modul în care lucrează sistemul hibrid.

Dacia spune că poate merge electric până la 80% din timp în oraș

Potrivit Dacia, noul Sandero Hybrid poate parcurge în regim complet electric până la 80% din timpul petrecut la volan în oraș. Asta nu înseamnă că automobilul poate parcurge 80% dintr-o călătorie lungă numai cu bateria, ci că, în traficul urban, sistemul poate opri frecvent motorul pe benzină și poate deplasa mașina folosind motorul electric. Consumul oficial anunțat pentru Sandero Hybrid este de 4,2 litri de benzină la 100 de kilometri.

Sandero Stepway Hybrid, care este ceva mai înalt, are un consum oficial de 4,4 l/100 km. Dacia susține că, în comparație cu o motorizare pe benzină asemănătoare, consumul poate fi cu până la 40% mai mic.

Jurnaliștii olandezi se așteaptă ca introducerea unui Sandero hibrid la un preț atât de redus să împingă și mai sus aceste vânzări. Pentru Autoblog.nl, atractivitatea modelului rămâne însă aceeași care a făcut Dacia populară până acum: o mașină care încearcă să ofere lucrurile esențiale fără să le complice inutil.

Din 12 august, Dacia a deschis și comenzile în România pentru noul Sandero Hybrid 155, disponibil în două niveluri de echipare. Versiunea Expression costă de la 19.700 de euro, iar Journey pornește de la 20.700 de euro, ambele prețuri incluzând TVA. Prețul poate coborî în cazul clienților care aleg finanțarea prin Dacia Credit și beneficiază de reducerile comerciale valabile în august.

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