Vedeta este extrem de activă pe rețelele de socializare, unde a împărtășit cu comunitatea sa din mediul online imagini din timpul vacanței.

Cum a apărut Andreea Bălan pe plajele din Grecia

Andreea Bălan a povestit că nu preferă să rămână într-un singur loc pe durata sejurului. Până în prezent, artista a explorat deja mai multe plaje celebre din Kefalonia, printre care Myrtos, considerată un adevărat simbol al Greciei, dar și locațiile pitorești Assos sau Virtos (Foki). Cântăreața a atras toate privirile pe plajă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

În imaginile postate de artistă, Victor Cornea apare intrând în apă alături de cele mici și având grijă de ele în timp ce se bălăcesc. De asemenea, Andreea și iubitul ei s-au fotografiat în ipostaze romantice având marea în spate.

„Vacanță, soare, mare și plaje superbe. Până acum am descoperit plajele Myrtos, Assos și Virtos, iar în fiecare zi ne bucurăm să explorăm cât mai multe dintre locurile frumoase din Kefalonia. Mai avem multe de descoperit, așa că dacă aveți sugestii de plaje, locuri speciale sau experiențe pe care să nu le ratăm în Cefalonia, le așteptăm cu drag în comentarii”, le-a transmis Andreea Bălan fanilor de pe rețelele de socializare.

Andreea Bălan: „Stau la soare doar pentru poze”

Pe lângă cadrele în costum de baie care au atras rapid aprecierile urmăritorilor, Andreea Bălan a dezvăluit și regula strictă de la care nu se abate niciodată atunci când merge la mare. În timp ce majoritatea turiștilor petrec ore în șir la plajă pentru a obține un bronz accentuat, Andreea Bălan acordă o atenție deosebită îngrijirii pielii și prevenirii efectelor dăunătoare ale radiațiilor ultraviolete.

Artista a explicat că limitează la maximum expunerea directă la soare și că timpul petrecut este extrem de redus, fiind destinat exclusiv realizării fotografiilor.

„Eu stau la soare doar pentru poze. În rest, îmi protejez pielea cât pot de bine și folosesc întotdeauna SPF foarte ridicat”, a completat cântăreața.

Armonia din cuplul format de Andreea Bălan și Victor Cornea, combinată cu momentele speciale alături de copii, transformă această vacanță din Grecia într-una dintre cele mai reușite perioade de relaxare din această vară pentru îndrăgita artistă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE