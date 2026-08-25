„PSD solicită demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după punerea sub acuzare de către procurorii DNA, în dosarul penal privind traficul de influență exercitat la premierul Ilie Bolojan, în favoarea omului de afaceri Fănel Bogoș”, a transmis PSD.

„Totodată, premierul demis Ilie Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea Guvernului și a României”, au adăugat social-democrații.

„Doamna Trailă a fost numită în funcția de secretar general adjunct al Guvernului prin decizia directă și personală a premierului demis Ilie Bolojan. Prin urmare, din punct de vedere politic, acesta răspunde în solidar pentru faptele de corupție ale subordonatei sale, mai ales că traficul de influență care face obiectul cercetării penale a avut loc chiar în biroul său de prim-ministru al României”, susțin social-democrații.

Ei au făcut trimitere la declarația făcută de Ilie Bolojan în aprilie 2026 referitoare la neregulile găsite după ce a devenit premier, referindu-se la PSD: „Gândiţi-vă că în cămara, aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente. Și foarte plastic, ştiţi, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Am încercat să fac lumină acolo şi, în mod evident, asta cât se poate de clar a deranjat”.

Cristina Trăilă a fost numită în aprilie 2025 secretar general al Guvernului condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea Guvernului Bolojan, a fost numită secretar general adjunct. Foto: Facebook Cristina Trăilă

Secretarul general adjunct al Guvernului Bolojan, Cristina Trăilă (PNL), a fost audiată marți, 25 august, la DNA Iași, în calitate de suspect, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care din martie este sub control judiciar pentru acuzația de cumpărare de influență, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.

DNA a confirmat apoi informația și a explicat că a dispus efectuarea urmăririi penale față de Cristina Trăilă pentru infracțiunea de „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

„În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, a precizat DNA.

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