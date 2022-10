Multe dintre dezaprobările rapide vin după ce un grup antisemit a agățat bannere în sprijinul lui Kanye – care acum își spune Ye – și a antisemitismului său pe autostrada Interstate 405 din Los Angeles, determinând mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale, celebrități și mărci să denunțe antisemitismul și să creeze presiuni asupra companiilor.

„Pot spune rahat antisemit și Adidas nu mă poate lăsa”, a spus Ye la Podcastul Drink Champs pe 16 octombrie, cu câteva zile înainte ca bannerul să fie atârnat peste autostrada 405. Dar l-a lăsat. Adidas și-a încheiat relația cu Ye pe 24 octombrie, așteptându-se la o pierdere estimată în trimestrul IV la 250 de milioane de euro (246 de milioane de dolari).

Adidas și-a încheiat oficial parteneriatul cu West pe 25 octombrie, lansând o declarație completă: „Adidas nu tolerează antisemitismul și orice alt fel de discurs instigator la ură”, se spune în comunicatul de presă, potrivit vulture.com.

Listen to Kanye here: „the thing about it being Adidas I can say antisemitic things and Adidas can’t drop me … now what … now what …” @adidas pic.twitter.com/Qu5LcZnmJj