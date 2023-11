Răzvan Simion câștigă acum bani din televiziune, de mai bine de 16 ani apare la Antena 1, la matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”. Primul său venit, acum mulți ani de zile, l-a avut pentru organizarea unui bal, după cum și-a amintit într-un interviu pentru Ego.

Era alături de Dani Oțil, bunul său prieten și coleg, de care îl leagă o frumoasă relație, încă de la grădiniță.„Primii bani i-am făcut la Reșița, cu Dani. Am făcut un bal de boboci la liceu și am primit o sumă considerabilă. Știu ce am făcut cu banii, am pus și din alocație pentru că nu îmi ajungeau. Mi-am luat 2 cărți, le țin minte și acum. Mi-am luat „O beție cu Marx” de Mircea Dinescu și a doua a fost de Andrei Pleșu, dar îmi scapă.

Răzvan Simion, despre Dani Oțil: „Toate evenimentele le-am făcut împreună”

Nici nu prea aveai la Reșița ce alte tâmpenii să îți iei. În 86 la Reșița maxim un tricou, ce puteai să îți iei? Cărți! Povestea noastră a început la grădiniță. (n.r. el cu Dani Oțil). Noi am fost împreună încă de pe atunci, mai întâi am fost prieteni și după colegi de platou.

Toate evenimentele le-am făcut împreună. Pasul de la radio la TV l-am făcut împreună, la fel și pasul pentru Antena 1, acum 16 ani. Lucrurile s-au întâmplat în grupul statuar „degeaba”, așa cum zicem noi! Nu m-am gândit, toată viața am făcut doar asta! (n.r. la altă meserie) Fie că a fost o televiziune locală, un radio local și apoi regional, fie că un radio național și apoi o televiziune națională, toate au fost doar în zona comunicării!”, a povestit prezentatorul.

Răzvan Simion o laudă pe Ramona Olaru

Referitor la colega lui de la Antena 1, Răzvan Simion a avut de spus numai cuvinte frumoase. Totodată, el a făcut și o comparație. El și Dani Oțil, înainte să ajungă la TV, îl admirau pe Horia Brenciu care era prezentator la Antena 1. Ramona Olaru a făcut la fel, i-a admirat pe ei, iar acum e colega lor.

„De 5 ani este cu noi și de mai mult timp în gașca noastră extinsă. (n.r. Ramona Olaru) Aceasta este povestea adevărată! Și noi, stând acasă la Reșița, voiam să intrăm prin televizor să facem „Neatza cu Brenciu”, căci, pe atunci, Horia Brenciu făcea „Neatza” la Antena 1 la vremea respectivă. Și noi am vrut să facem chestia asta și la 20 de ani distanță Ramona a repetat. Istoria se rescrie ușor!”, a mai declarat el.

Și a continuat: „Neatza nu are asistente de televiziune, Neatza are vecine, noi am venit cu acest titlu, dar și o parte integrantă din marea echipă care este „Super Neatza”. Avem cântăreți, oameni de stand-up, bucătari! Noi suntem mulți și diverși, un fel de „Saturday Night Live”, cu invitați care să ne țină isonul! Cine vrea să își găsească un loc într-o zonă care înseamnă comunicare poate să o facă foarte ușor, inclusiv la Neatza!

Platformele acum sunt multe, fiecare publică un gen de conținut, nu înseamnă întotdeauna că este cel mai bun, dar dacă vor să facă lucrul acesta trebuie doar să demonstreze și să fie, cumva, parte din gașca noastră care, în primul rând, înseamnă anduranță! Ce facem luni facem și marți, și miercuri, și joi și vineri și tot așa, 260 de ediții pe an!”.

