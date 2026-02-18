Kucherova, stabilită în Milano de 14 ani, a fost voluntara care a prezentat delegația sportivilor ucraineni, purtând un panou pe care era scris numele țării în italiană – „Ucraina”.

Sub un palton gri și ochelari de soare, identitatea ei a rămas ascunsă de camerele de luat vederi.

„Am fost eu cea care a ales să port panoul Ucrainei la ceremonie. Susțin poporul ucrainean încă de când a început conflictul cu Rusia”, a declarat Kucherova pentru Associated Press, subliniind că gestul său nu a fost o coincidență.

„Deși sunt cetățean rus, vreau să fie clar că nu sprijin acțiunile țării mele. Încă din 2014, de la anexarea Crimeei, am fost împotriva acestor acte și cred că Ucraina merită atenție și sprijin pentru ceea ce se întâmplă”, a mai declarat arhitecta.

În săptămâna în care se împlinesc doi ani de la moartea opozantului rus Alexei Navalnîi, Kucherova a explicat motivul pentru care a ales să se alăture delegației ucrainene.

„Când ești alături de sportivii ucraineni, îți dai seama că au tot dreptul să simtă ură față de poporul rus”, a spus ea. Kucherova

„Cred că fiecare acțiune, oricât de mică, este importantă pentru a demonstra că nu toți rușii sunt de acord cu ceea ce face guvernul nostru”, a mai declarat

În semn de solidaritate, Kucherova și-a vopsit unghiile în culorile drapelului ucrainean, albastru și galben. Ea a subliniat că prietenii și apropiații săi din Rusia evită să își exprime opinia din teama de represalii: „Simt că acest gest îl datorez nu doar poporului ucrainean, ci și celor dragi mie, care trăiesc în frică”.

Potrivit El Pais, guvernul ucrainean a luat în considerare să comenteze gestul simbolic al arhitectei ruse, însă a decis să nu facă declarații oficiale. Surse interne au explicat că nu doresc să „promoveze” acest act individual.

Pe de altă parte, ministrul sporturilor din Ucraina, Matvii Bidnyi, a criticat recent decizia Comitetului Olimpic Internațional (COI) de a permite sportivilor ruși și belaruși să participe sub steagurile lor la Jocurile Paralimpice din Milano-Cortina, care încep pe 6 martie.

„Ucraina nu va fi prezentă la ceremonia de deschidere și nici la competițiile oficiale ale acestor Jocuri Paralimpice”, a scris Bidnyi pe rețelele sociale. „Apreciem sincer sprijinul sportivilor din alte țări care vor să ni se alăture. În acest timp, noi vom continua să luptăm”.

