Au existat deja mai multe astfel de cazuri de-a lungul timpului, iar acum avem un nou exemplu: este oficial că nu va exista sezonul 2 din „Terminator Zero”.

Serialul bazat pe franciza creată de James Cameron și Gale Anne Hurd a avut premiera pe Netflix la 29 februarie 2024 și a primit recenzii foarte bune, ajungând la 87% aprecieri pozitive pe Rotten Tomatoes.

Acest lucru este suficient pentru a fi considerat unul dintre cele mai bune seriale SF ale platformei, potrivit presei de specialitate.

Este adevărat că audiențele au fost foarte slabe, serialul nereușind nici măcar să intre în vreun top 10 săptămânal al Netflix.

Cu toate acestea, la scurt timp s-a aflat că fusese reînnoit pentru un sezonul doi, iar de atunci nu s-au mai aflat aproape deloc informații despre proiect. Situația s-a schimbat acum, când creatorul său, Mattson Tomlin, a confirmat anularea.

Tomlin a anunțat vestea pe contul său de Twitter, explicând că „receptarea din partea criticilor și a publicului a fost fantastică, dar, în cele din urmă, nu l-au urmărit suficienți oameni. Mi-ar fi plăcut să continui cu Războiul Viitorului pe care îl aveam planificat pentru sezoanele 2 și 3, dar sunt și foarte mulțumit de cât de bine se încheie povestea în forma actuală”. Totul indică faptul că aici se află motivul pentru care serialul a fost reînnoit inițial, doar pentru a fi anulat ulterior.

It was cancelled. The critical and audience reception to it was tremendous, but at the end of the day not nearly enough people watched it. I wouldve loved to deliver on the Future War I had planned in seasons 2 and 3, but Im also very happy with how it feels contained as is. https://t.co/Dh7G6gkBF7 pic.twitter.com/dqCSXHIytg — mattson tomlin (@mattsontomlin) February 13, 2026

De fapt, Netflix a decis să nu continue proiectul, însă i-a oferit posibilitatea de a încheia povestea, propunere pe care acesta a refuzat-o.

„Mi s-a propus să fac încă două sau trei episoade pentru a închide povestea, dar am refuzat. Am simțit că istoria pe care voiam să o spun era mult mai amplă, iar finalul primului sezon lasă lucrurile bine conturate pentru ceea ce urma”, explică Mattson Tomlin.

În încheiere, el și-a exprimat recunoștința față de platformă și a reiterat motivul anulării: „Netflix a sprijinit mult serialul și mi-a oferit o libertate creativă enormă pentru a face ceea ce mi-am dorit. Au fost parteneri buni. Serialul era costisitor și necesita mult timp. Singura modalitate prin care se putea justifica era ca publicul să-l urmărească, iar acest lucru pur și simplu nu s-a întâmplat”.

