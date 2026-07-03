Tudor este în plin turneu cu Fly Project și se gândește că nu are decât doar câteva zile de vacanță în care va fugi până la Ibiza alături de soția lui, Ana, pentru o escapadă frumoasă în cuplu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Suntem în turneu, stau puțin acasă, două zile, și plec iar, am piesă nouă, ne bucurăm și de ea, și de vremea de afară. Eu cam vara scot piesele. Nu am timp de vacanță și nici nu cred că o să avem. Plecăm câteva zile la Ibiza, eu cu Ana, găsim câteva zile și pentru noi. Ea merge cu Ilinca și cu bunicii undeva. Ilinca e OK, a luat premiu la școală, n-ai treabă cu ea!”, a povestit artistul pentru Click.

„Noi ne dorim de mult timp să ajungem la Ibiza. Se va împlini și visul acesta, să mergem și noi acolo”, a adăugat și Ana Ionescu, soția artistului, nerăbdătoare să plece cu soțul ei în vacanță.

Tudor Ionescu a slăbit 104 kilograme

În ultimii ani, Tudor Ionescu a avut parte de o transformare uimitoare. Artistul a slăbit 104 kilograme, iar acum este foarte atent la alimentația zilnică.

„Eu mănânc o dată pe zi și cam ce apuc. Pâine nu mănânc. De obicei, când plec de acasă, până nu ajung în cameră, la hotel, oricât durează drumul până acolo, eu nu mănânc”, mai spune Tudor Ionescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE