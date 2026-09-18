Ce e „regizat” la „Insula Iubirii”. Radu Vâlcan a dezvăluit ce pățesc concurenții dimineața

Mă întreabă foarte multă lume și de fiecare dată am obosit să răspund la întrebarea asta, la întrebările de genul ăsta. Nu, nu este nimic regizat, pentru că altfel ar fi fost niște actori foarte buni. Nu, totul este un reality. 24 din 24 se filmează, sunt oameni absolut normali, oameni care se confruntă cu probleme, cu stres, cu nervi, cu dorul de casă, cu dorul de partener și faptul că ești într-un cadru de filmare, până la urmă, dar asta ar putea fi singura regie, să zicem, pentru că nu poți tu, ca și concurent, nu poți să te trezești la 12:00 sau la 14:00. Și atunci vine cineva la tine și te trezește în mod normal. Adică tu, practic, ești acolo în cadrul unui reality. Totul este real, cât se poate de real și asta se vede, pentru că emoțiile se transmit dincolo de ecran. Iar telespectatorii, fanii emisiunii, văd lucrurile acestea și nu întâmplător, emisiunea a ajuns un fenomen. Există atâtea tipologii, caractere, personalități care ies cumva la suprafață, la iveală pe măsură ce se desfășură emisiunea”, a declarat Radu Vâlcan pentru Libertatea.