Ce e „regizat” la „Insula Iubirii”. Radu Vâlcan a dezvăluit ce pățesc concurenții dimineața

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
După zece sezoane de „Insula Iubirii”, reality show care a devenit un fenomen în România, întrebarea care apare inevitabil după fiecare ediție este aceeași: cât de real este, de fapt, ceea ce văd telespectatorii pe micul ecran? Radu Vâlcan a vorbit deschis despre acest subiect și a explicat ce este, de fapt, „regizat”.
Prezentatorul emisiunii susține că nu există scenarii pregătite pentru concurenți și că oamenii filmați sunt puși în situații reale, cu toate emoțiile, tensiunile și momentele dificile care vin la pachet cu experiența de la „Insula Iubirii”. Astfel că, atunci când vine vorba dacă anumite situații din emisiune sunt provocare sau dacă participanții urmează un scenariu, Radu Vâlcan a spus categoric: nu.
Mă întreabă foarte multă lume și de fiecare dată am obosit să răspund la întrebarea asta, la întrebările de genul ăsta. Nu, nu este nimic regizat, pentru că altfel ar fi fost niște actori foarte buni. Nu, totul este un reality. 24 din 24 se filmează, sunt oameni absolut normali, oameni care se confruntă cu probleme, cu stres, cu nervi, cu dorul de casă, cu dorul de partener și faptul că ești într-un cadru de filmare, până la urmă, dar asta ar putea fi singura regie, să zicem, pentru că nu poți tu, ca și concurent, nu poți să te trezești la 12:00 sau la 14:00. Și atunci vine cineva la tine și te trezește în mod normal. Adică tu, practic, ești acolo în cadrul unui reality. Totul este real, cât se poate de real și asta se vede, pentru că emoțiile se transmit dincolo de ecran. Iar telespectatorii, fanii emisiunii, văd lucrurile acestea și nu întâmplător, emisiunea a ajuns un fenomen. Există atâtea tipologii, caractere, personalități care ies cumva la suprafață, la iveală pe măsură ce se desfășură emisiunea”, a declarat Radu Vâlcan pentru Libertatea.
Detectorul de minciuni, o premieră internațională
Pentru a arăta transparența show-ului, din acest sezon, producătorul emisiunii, Alex Fotea, a introdus detectorul de minciuni, o premieră internațională pentru formatul „Insula Iubirii”. Tocmai pentru a aduce un nivel suplimentar de tensiune și adevăr în cadrul testului de fidelitate.
Avem și detectorul de minciuni. A fost o noutate și pentru mine. Adică, pentru mine, dar și pentru emisiune în special. Este un factor de noutate, e ceva ce nu s-a mai văzut la Insula Iubirii, ceva ce trebuia să aibă loc, pentru că și acțiunile din emisiune au cerut acest test poligraf. O să vedeți, o să fie ceva interesant”, a mai declarat prezentatorul emisunii pentru Libertatea.
Video: Ada Cheroiu