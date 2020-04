„Statul atât de mult în casă este, în sine, o provocare. Dar cred că dincolo de asta, cea mai mare provocare în perioada asta, pentru toată lumea, suntem noi înșine. Acum, avem timp să stăm cu noi. Să ne reparăm, să ne împăcăm cu noi, să ne iertăm (dacă e cazul), să ne înțelegem mai bine pe noi înșine. Cred că este un timp foarte prețios pentru asta”, ne-a povesit interpreta personajului Miki din serialul Vlad.

Ce-i drept nu meditează toată ziua, căci fiul ei o solicită intens. „Ca să fim organizați și să păstrăm o disciplină, am compus un program orientativ pentru fiecare zi, care cuprindele mesele, plimbarea cu cățelușa noastră- Maia, temele, activitățile, ora de științe și foarte multă joacă. Încerc să fac toate lucrurile pentru care nu am timp în mod normal. De la reorganizat dulapuri și spații de depozitare până la citit cărțile pe care le-am cumpărat din librării și nu am avut timp să le citesc până acum. Tocmai ce am terminat de citit „Învățare” de Tara Westover. E o autobiografie șocantă. În mod normal, când termin o carte care îmi place foarte mult, îmi ia ceva timp până să mă apuc de următoarea. Acum, însă, am deja câteva cărți care mă așteaptă”, ne-a mai declarant Viky Răileanu.

Jesus del Cerro a trecut de la regie la bucătărie

Și ceilalți colegi de platou, aflați și ei în izolare, au un program extrem de bine pus la punct și încearcă să mențină o disciplină chiar dacă sunt 24 de ore, 7 zile din 7, între patru pereți. În timp ce Jesus del Cerro, regizorul serialului, s-a apucat de gătit, Anghel Damian, actor și scenarist, se împarte între scris și sport.„Mă trezesc, citesc știrile și scriu zilnic. De asemenea, mie îmi place să gătesc și am timp acum să încerc rețete noi. Zilnic vorbesc cu prietenii, familia și bineînțeles cu echipa. Ținem totul pregătit, astfel încât, atunci când contextul o va permite, să ne putem întoarce pe platourile de filmare”, a povestit Jesus. Anghel Damian spune că zilele acestea are mai mult timp pentru cărțile și serialele preferate. „Mă trezesc în jur de ora 9, urmează stretching, verific știrile și conturile de socializare, fac 30-40 de minute de sport, lucrez la scenariile VLAD preț de câteva ore, apoi command mâncare sau gătesc, scot cățelul afară, seara mă uit la știri, mă uit la un film, serial sau citesc, apoi somn”.

