În timpul filmărilor pentru emisiunea difuzată de PRO TV în noaptea dintre ani, Libertatea a stat de vorbă cu Anisia Gafton, una dintre cele mai energice apariții de la Protevelion 2026.

Întrebată cum reușește să se distreze atât de bine la filmări, actrița a precizat că în momentul în care aude muzica, iese fiara din ea.

„E foarte frumos, este o atmosferă deosebită. M-am distrat foarte tare, am sărit, încă sar, n-am terminat… Eu când aud muzică, dacă văd oameni, parcă ceva se activează în mine, iese fiara și încerc să fiu și divă, totuși. Nu iese mereu, nu iese… Dar o joc pe asta cu diva! Merge vreo cinci minute, după care trece efectul”, a spus Anisia Gafton.

Ținând cont că este o prezență constantă la PRO TV în ultima perioadă, am vrut să aflăm de la vedetă și dacă va fi implicată în noi proiecte la postul din Pache Protopopescu.

„Am fost și la «Sunt celebru, scoate-mă de aici», și la «Săriți de pe fix», și la «La bine și la roast». Și vor mai urma și alte proiecte. Nu pot să vă spun încă, dar o să mai urmeze ceva! Toate la timpul lor. Rămân și pe sticla de băutură, și pe orice fel de sticlă! Și online mă găsiți, pe marele ecran, pe micile ecrane, peste tot. Pe orice ecrane mă găsiți. Și la stand-up, bineînțeles! Vă așteptăm, o să începem un turneu în toată țara, o să râdeți cu lacrimi, vă garantez. Am văzut reacția publicului și vă așteptăm în orașe precum Cluj, Iași, Timișoara… Chiar și la Viena! Mergem și în diaspora, la Copenhaga… Peste tot! «Anisia Internaționala», se știe”, a încheiat Anisia Gafton interviul pentru Libertatea.

