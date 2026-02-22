Cât costă două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut

Andreea Esca nu este doar una dintre cele mai longevive și apreciate prezentatoare de știri din România, ci și o femeie de afaceri atentă la detalii și la tendințele din turismul de nișă. Pensiunea pe care o deține în Porumbacu de Sus, la poalele Munților Făgăraș, se bucură de un real succes, chiar dacă tarifele practicate au crescut semnificativ.

Pentru perioada de 8 Martie 2026, un sejur de două nopți la vila vedetei Știrilor PRO TV ajunge la aproximativ 1.620 de lei, un preț considerat de mulți piperat pentru o escapadă de weekend. Cu toate acestea, pensiunea este deja complet rezervată până la începutul lunii martie, semn că dorința românilor de a evada din agitația orașelor cântărește mai mult decât costurile.

O pensiune cu poveste, la marginea satului

Situată într-o zonă retrasă, vila Andreei Esca oferă liniște, aer curat și o priveliște spectaculoasă către Munții Făgăraș. Construcția este inspirată din arhitectura caselor tradiționale ridicate între anii 1830 și 1850, iar fiecare detaliu a fost gândit pentru a crea o atmosferă caldă și autentică.

Pensiunea este formată din mai multe căsuțe individuale, fiecare complet utilată. Turiștii au la dispoziție o bucătărie echipată, baie proprie, un dormitor matrimonial la parter și un dormitor la etaj, cu două paturi simple. Spațiile sunt generoase, iar confortul este unul la standarde moderne.

Fiecare casă, o identitate proprie

Deși structura este similară, fiecare locuință din cadrul pensiunii are un farmec aparte. Diferențele se regăsesc în materialele folosite, cromatică, decorațiuni și tematică. Mobilierul ales de Andreea Esca este predominant rustic, în perfectă armonie cu zona, iar paleta de culori calde contribuie la senzația de refugiu din povești.

Vedeta a dorit să le ofere oaspeților nu doar un loc de cazare, ci o experiență autentică, în care tradiționalul se îmbină natural cu facilitățile moderne. Această abordare pare să fie cheia succesului.

Prețuri mai mari, interes pe măsură

Chiar dacă tariful pentru două nopți a crescut, interesul pentru pensiunea din Porumbacu de Sus rămâne extrem de ridicat. Gradul mare de ocupare arată clar că tot mai mulți români sunt dispuși să investească în liniște, natură și experiențe autentice, mai ales în perioade speciale, precum 8 Martie.

