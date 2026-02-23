Alocarea a 10 locuri pentru sportivii ruși și belaruși a generat un scandal înaintea Jocurilor Paralimpice de iarnă 2026, ținând cont de tensiunea existentă la nivel internațional din cauza războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Decizia nu poate fi întoarsă de consiliul de conducere sau de către mine”, a spus Andrew Parsons într-o conferință de presă ținută la Allianz Tower din Milano.

Ucraina, Cehia, Polonia și posibil alte țări boicotează ceremonia de deschidere

Ucraina a anunțat deja că echipa sa va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice, programată pentru 6 martie, la Verona.

„Echipa paralimpică ucraineană şi Comitetul Naţional Paralimpic al Ucrainei boicotează ceremonia de deschidere a celei de-a 14-a ediţii a Jocurilor Paralimpice de iarnă şi cer ca drapelul ucrainean să nu fie utilizat la festivitate”, se arată într-un comunicat.

„Atragem atenţia asupra faptului că nici Rusia şi nici Belarus nu au trecut printr-un proces de calificare pentru a obţine dreptul de participare la Jocurile Paralimpice de la Milano – Cortina”, se mai arată în comunicatul difuzat de Comitetului Naţional Paralimpic al Ucrainei.

Comitetul Paralimpic al Republicii Cehe a făcut un anunț similar în semn de solidaritate cu Ucraina, iar Polonia refuză, de asemenea, să participe la eveniment.

Comisarul european pentru Tineret și Sport, Glenn Micallef, a anunţat şi el că va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice, în semn de protest față de reprimirea unor sportivi sub drapelul național al Rusiei, respectiv al Belarusului.

Rusia, reprimită la Jocurile Paralimpice, deși continuă un război care se poate extinde în alte țări

La rândul lui, Andrew Parsons a cerut Ucrainei să participe la ceremonie sub pretextul că IPC vrea să transmită un „mesaj (…) de incluziune și diversitate”. „Îi încurajăm să participe, dar dacă ei nu vor, vom respecta decizia lor”, a spus președintele Comitetului Paralimpic Internațional.

Rusia, care a fost exclusă de la multe dintre disciplinele sportive după declanșare războiului la scară largă împotriva Ucrainei, a pretins că amestecarea sportului cu politica este o eroare. Cu toate acestea, Kremlinul a folosit în mod repetat sportul pentru a-și promova agenda politică. Și mai grav, Rusia a lansat agresiuni militare exact în contextul desfășurării unor jocuri olimpice, cum a fost atacul asupra Georgiei din timpul Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing din 2008, anexarea Crimeei imediat după Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci din 2014 și invadarea Ucrainei imediat după Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022.

Rusia şi Belarus au fost excluse de la Jocurile Paralimpice din 2022, iar apoi autorizate să participe, individual, prin sportivi sub drapel neutru, la Jocurile Paralimpice de la Paris, în 2024.

În ceea ce privește Jocurile Paralimpice de iarnă 2026, Belarusul a primit patru locuri în probele de para schi fond, iar Rusia – două locuri la para schi alpin, două la para schi fond și două la para snowboard.

Italia cere Comitetului Paralimpic Internațional să revină asupra deciziei

Guvernul italian nu este de acord cu decizia IPC și insistă pe lângă forul sportiv să revină asupra ei.

Anterior, Andrew Parsons a recunoscut într-un interviu acordat pentru Sky News că „Rusia și Belarusul au folosit sportul paralimpic pentru a promova ceea ce ele au numit la vremea respectivă «operațiunea specială»”. Acum șeful IPC susține că „din 2023 încoace există mai puține dovezi că (sportul paralimpic – n.r.) este folosit pentru promovarea războiului”.

„Este nedrept și credem că nu este potrivit să oferim această oportunitate statelor teroriste”, a reacționat ministrul ucrainean al Tineretului și Sportului, Matvii Bidnîi.

Regatul Unit și alte 32 de țări, în principal europene, au semnat o declarație comună în care își exprimă „îngrijorarea serioasă” față de decizia luat de Adunarea Generală a IPC.

Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 vor avea loc în perioada 6 – 15 martie, la Milano și Cortina d’Ampezzo.

