„Primarul trebuie să coopereze cu consilierii, nu să le filtreze sau cenzureze accesul la informație. Restricționarea accesului pentru consilieri creează un precedent periculos pentru tot spațiul public”, a scris Alin Stoica pe Facebook. Deputatul atrage atenția că dispoziția este nelegală și contravine Codului Administrativ.

Decizia lui Ciucu a venit la scurt timp după un episod tensionat în Consiliul General, în care consilierii au respins un proiect esențial de audit extern pentru Societatea de Transport București și Compania Municipală Termoenergetica.

În ședința din 31 ianuarie 2026, primarul a acuzat conducerile companiilor municipale de lipsă de transparență și a cerut un audit pentru a analiza deciziile manageriale anterioare. „Cui îi este frică de transparență?”, a întrebat retoric în plen.

Proiectul de audit a fost respins cu 24 de voturi „pentru” și 29 de abțineri, în principal din partea consilierilor PSD, PUSL și AUR, evidențiind fracturile din legislativul local. În urma acestei respingeri, primarul a introdus măsuri de „filtrare” a informațiilor, pe care Stoica le consideră o formă de cenzură ce ar putea afecta nu doar aleșii locali, ci și jurnaliștii și cetățenii în relația cu autoritățile.

