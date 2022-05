Într-un interviu pentru revista VIVA!, CRBL a dezvăluit că pregătește un nou album, chiar și un turneu. Așa că în muzică va investi câștigurile obținute în emisiunea de la PRO TV. „Banii vin, banii pleacă. Am să fac ce am făcut de fiecare dată: am să investesc în muzică. Pregătesc un album rock-rapp, un turneu, pentru că mi-e foarte dor de scenă. Mai am foarte multe de spus și de făcut și sunt pregătit să investesc atât cât este necesar pentru a continua ce am început acum 28 de ani”, a explicat el.

Întrebat despre cele mai grele experiențe de la „Survivor”, CRBL a mărturisit că lupta cu propria persoană a fost cea mai grea. „Lupta cu foamea, cu somnul, cu lipsurile de bază cotidiene nu au fost așa de grele pentru mine, deoarece am avut șansa să particip la un show similar acum vreo 15 ani, dar lupta cu mine a fost cea mai grea. Am ales să mă îndepărtez de grup, să stau singur cu mine pentru a nu mă implica în toate discuțiile colegilor și a mă încărca cu energie negativă.

Să stai singur în apă, ore în șir, te face să te gândești la familie, să te întorci în copilărie, să cauți răspunsuri la greșelile vieții, ceea ce mă și destabilizează emoțional. De aceea am tot spus că nu prea vreau să iau legătura cu nimeni din afara show-ului prin câștigarea jocurilor de comunicare, asta pentru că îmi era frică de mine, cu toate că am tras cot la cot cu colegii mei pentru a se bucura ei de premiul mult dorit”, a declarat el pentru viva.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

În încheiere, CRBL a recunoscut că nu ar mai accepta acum o astfel de provocare, că „Survivor România” 2022 l-a schimbat mult. „Survivor schimbă vieți în bine doar pentru cei ce sunt pregătiți să facă asta. Din acest motiv am acceptat această provocare. A fost experiența care mi-a subliniat scopul vieții, acela de a mă bucura, în primul rând, de lucrurile simple și de a-i aprecia mai mult pe cei de lângă mine. A fost și o sursă de inspirație pe plan profesional.

Nu știu dacă vreau să mai repet această experiență, deoarece consider că mi-a fost suficient să înțeleg ce-i cu mine, care îmi sunt limitele, în ce direcție mă îndrept și cât de greu îți faci un prieten”, a încheiat el.

GSP.RO Reghe a spus clar ce l-a determinat să se despartă de Anamaria Prodan. Gestul făcut de impresară peste care nu a trecut

Playtech.ro Laurențiu Reghecampf a DEMASCAT-O pe Anamaria Prodan. Ce a spus în emisiunea lui Denise Rifai VIDEO

Observatornews.ro "Sfârşitul lumii!". Codul roșu de vreme extremă a făcut prăpăd în Dolj și Teleorman. Ploile torenţiale, grindina şi vijeliile au măturat tot în calea lor

HOROSCOP Horoscop 30 mai 2022. Vărsătorii se poartă copilărește în situații importante, fac ceva doar dacă le place și caută avantaj în orice

Știrileprotv.ro Un nou incident șocant în SUA. Mai multe persoane au fost împușcate

Orangesport.ro Ce a păţit iubita lui Vladimir Putin. Şocul pe care l-a avut sâmbătă dimineaţă

PUBLICITATE Ce se întâmplă în spitalele private din România în următorii ani și care va fi câștigul pacienților