Metoda prin care nu îmbătrânește este inedită și face asta de ceva timp. Interpreta și-a surprins apropiații cu declaraiile ei.

„Faptul că arăt mult mai tânără decât sunt, asta mi se tot spune. Sincer nu a venit așa dintr-odată. Pur și simplu mi-am schimbat stilul de viață. Vrei să îți spun cum am renunțat la țigară? M-am uitat pe internet și am văzut că țigara îmbătrânește tenul.

Pac, am eliminat-o de pe listă. Nopțile pierdute, alcoolul, blabla. Am un ritual de îngrijire al tenului strict. Fac cred că anual câte două mezoterapii, pilinguri, blablabla. Iau suplimente de vitamina C, A, E și collagen. Mănânc sănătos, încerc să mănânc multe fructe.

Desigur, mai beau și o supă de oase. Eu sunt și foarte copilăroasă de fel și din cauza asta eman starea”, a declarat Otilia Bilionera pentru WOWbiz.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Otilia Bilionera se iubește cu un turc. Într-un interviu pentru WOWbiz, cântăreața a dezvăluit că deși e un eveniment extrem de fericit, ea nu e prea încântată, ba chiar spune că e speriată de ce urmează.

Recomandări Cine sunt proprietarii oficiali ai posturilor de televiziune a căror licență a fost suspendată în Republica Moldova

„Am vrut să țin secret, să uimesc pe toată lumea. S-a întâmplat totul foarte repede și sunt și eu luată așa prin surprindere, nu știu ce se întâmplă. Într-adevăr se vorbește despre nuntă, nu îmi vine să cred că se întâmplă.

Deocamdată sunt într-o relație, dar se vorbește că s-ar putea să mă mărit. Când aud de măritiș, încep să…Îmi place să fiu cu cineva ca și cum aș fi măritată, dar totuși să nu fiu legată de tot. Mă sperie ce-i drept, nu-mi place. Nu-mi plac nici nunțile, dar va trebui să le fac într-o zi.

Cred că e timpul. Dacă va fi să fac nunta, va trebui să împac pe toată lumea. O să fac o nuntă mixtă: jumătate turcească, jumătate moldovenească și toată lumea este fericită”, a declarat Otilia Bilionera pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În premieră, Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Playtech.ro Gafa URIAŞĂ făcută de Carmen Iohannis la un eveniment! A întors toate privirile, a fost aspru criticata

Viva.ro Elena Băsescu nu a avut noroc în căsnicie. Acum, a rămas să își crească singură cei trei copii. Ce pensie alimentară primește fiica lui Traian Băsescu

Observatornews.ro Afacerea prin care Istvan face un profit uriaş înainte de Crăciun. Vinde şi cu 85 de lei kilogramul

Știrileprotv.ro Condiția surprinzătoare pe care Austria o pune României pentru a intra în Schengen

FANATIK.RO Cât timp trebuie să lași la marinat carnea de pui sau de porc. Multe gospodine fac o greșeală uriașă

Orangesport.ro Zelenski vrea să intervină video în direct la finala Cupei Mondiale! FIFA l-a refuzat când a aflat ce vrea să facă în faţa a milioane de telespectatori

HOROSCOP Horoscop 18 decembrie 2022. Berbecii au parte de o zi frumoasă, care poate spori bucuriile

PUBLICITATE PREMIERĂ: metoda medicală ce ajută la regenerarea și întinerirea pielii de pe întregul corp