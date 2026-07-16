„Pe durata acestei perioade, operaţiunile de decolare şi aterizare vor fi suspendate, întrucât intervenţiile necesită închiderea integrală a pistei”, a anunţat Aeroportul Internaţional Timişoara. Lucrările urmăresc îmbunătăţirea condiţiilor de operare, asigurând siguranţa optimă a zborurilor pe termen mediu şi lung.

Companiile aeriene au fost deja informate despre aceste modificări, pentru a adapta programele de zbor şi pentru a comunica pasagerilor schimbările. „Pasagerii care au călătorii programate în intervalul menţionat sunt rugaţi să ia legătura cu operatorul aerian de la care au achiziţionat biletul şi să urmărească permanent informaţiile privind statusul zborului”, se mai precizează în comunicat.

Pentru mai multe detalii, călătorii sunt îndemnaţi să contacteze direct companiile aeriene.

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