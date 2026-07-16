„Am participat azi, la invitația Președintelui României, online și fizic, la o discuție tehnică pe tema Codului Urbanismului, poate cea mai complexă lege, care este jalon PNRR, în valoare de 972 milioane de euro și care trebuie publicată în Monitorul Oficial, până la sfârșitul acestei veri. Fac precizarea că membrii comisiei au finalizat dezbaterile pe CATUC încă din luna decembrie, dar apoi dezbaterile au fost întârziate în special din cauza diferențelor de opinii pe referendumul din Capitală și pe problemele de urbanism ale Bucureștiului. Un alt motiv de întârziere l-a constituit evident și criza politică generată de căderea guvernului și ruperea fostei coaliții guvernamentale”, a explicat Florin Roman pe Facebook.

Potrivit acestuia, pașii următori pentru adoptarea Codului Urbanismului presupun trimiterea legii la Comisia Europeană pentru aviz, urmată de adoptarea sa în Comisia de Administrație și în plenul Camerei Deputaților. Ulterior, varianta aprobată va fi trimisă la Senat, care deja a adoptat proiectul fără dezbateri, pentru ca în final să fie publicată în Monitorul Oficial.

„Acest lucru presupune trimiterea legii la Comisia Europeană, primirea răspunsului, adoptarea în Comisia de Administrație și în plenul Camerei Deputaților, trimiterea formei adoptate la Senat și mai apoi publicarea în Monitorul Oficial, pentru ca acest jalon să fie considerat îndeplinit și România să salveze circa 1 miliard de euro”, a adăugat deputatul PNL.

Întâlnirea de la Cotroceni a reunit reprezentanți ai principalelor partide politice, inclusiv PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale. Printre participanți s-au numărat Rareș Hopincă (PSD), Ciprian Ciucu și Florin Roman (PNL), Radu Mihaiu (USR), Cseke Attila (UDMR) și Gheorghe Nacov din partea minorităților naționale. Discuțiile au fost coordonate de președintele României, Nicușor Dan.

România riscă să piardă aproximativ un miliard de euro din PNRR dacă Parlamentul nu aprobă noul Cod al Urbanismului până pe 31 august.