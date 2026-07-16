Insulele de calmare a traficului sunt montate la intrarea în localități

Aceste sisteme moderne, finanțate prin PNRR și amplasate în zonele cu risc ridicat de accidente, sunt dotate cu iluminat LED și radar cu afișaj electronic. Înainte de intrarea în insula de calmare, o porțiune lată de câțiva metri din bandă devine complet roșie. Suprafața este însoțită de marcaje rezonatoare. Scopul sistemului este de a-i avertiza pe conducătorii auto să reducă imediat viteza la intrarea în localități.

În cadrul proiectului vor fi montate, la nivel național, 145 de insule de calmare a traficului. O mare parte dintre acestea sunt deja instalate. Lucrările continuă până la finalizarea tuturor amplasamentelor.

„Ține emoticonul pe verde! Siguranța începe cu o alegere simplă: redu viteza la intrarea în localitate”, au transmis, joi, pe Facebook, reprezentanții Direcții Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova. Aceștia menționează că 18 astfel de sisteme au fost montate pe raza DRDP Craiova.

Cum au fost alese locațiile unde au fost montate sistemele

Locațiile nu au fost alese întâmplător, conform reprezentanților CNAIR.

„Aceste sisteme sunt amplasate în zone identificate în urma analizelor de siguranță rutieră, acolo unde, de-a lungul timpului, s-au produs accidente sau unde există un risc ridicat pentru participanții la trafic”, potrivit DRDP Craiova.

Cum funcționează insulele de calmare a traficului

Aceste insule au rolul de a-i face pe șoferi să meargă cu mașina mai încet. Covorul roșu și afișajul electronic îi avertizează pe conducătorii auto că intră într-o zonă în care este necesară reducerea vitezei.

„Afișajul indică viteza de deplasare și o semnalizează vizual: verde înseamnă că viteza este adaptată, iar roșu atrage atenția că aceasta este prea mare pentru zona în care vă aflați. Pe timpul nopții, zona este iluminată cu corpuri de iluminat LED, pentru o vizibilitate sporită și o atenționare eficientă a șoferilor”, potrivit sursei citate.

Sistemele sunt alimentate cu energie verde, prin panouri fotovoltaice, ceea ce le permite să funcționeze cu un consum redus de energie și fără a fi racordate la rețeaua electrică.

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