Anamaria Prodan a fost invitată în podcastul „La mijloc”, al lui Codin Maticiuc, de pe YouTube. Acolo, impresara a povestit despre copilăria și adolescența ei, cum a trăit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, dar și despre afacerile pe care le-a făcut când a devenit independentă.

Nu s-a ferit să vorbească și despre Laurențiu Reghecampf, bărbatul alături de care a trăit aproximativ 15 ani și de care e în divorț. Impresara a mărturisit că pe timpul căsniciei lor, ea i-a interzis acestuia să aibă conturi pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram. Spune că ea i-a creat acestuia o imagine, că a muncit pentru a-l face celebru, iar acum, subliniază ea, a pierdut tot.

„Păi eu nici nu i-am permis vreodată să aibă Instagram, Facebook, i-am zis, ce vrei tu, mă?! El trebuia să fie canalizat numai pe fotbal, el avea de condus. Nu îl ajută pe el așa ceva, pe el l-au îngropat toate astea. Să vii tu când ești în plin scandal mediatic, când știi ce discuții ai în privat cu familia, cum să stai la aproape 50 de ani, îmbrăcat așa, maimuțoi…”, a spus Anamaria Prodan pe YouTube, făcând referire în ultima parte la pictorialul lui Reghe cu Corina Caciuc.

Laurențiu Reghecampf are cont pe Instagram din 2014, însă de atunci și până în 2021, la despărțirea de Anamaria Prodan, nu a mai postat nimic. Acum este foarte activ, aproape zilnic distribuie diverse imagini. Este urmărit de aproape 30.000 de persoane.

În cadrul aceluiași interviu, Anamaria Prodan a spus că și-a dorit să facă din Laurențiu Reghecampf bărbatul perfect. Totodată a recunoscut și că relația lor nu mai funcționa de opt ani de zile, că acesta o înșela. „Cică cine e ăsta, mă, ăsta de opt ani de zile îi dădea ăleia bani, îi deschidea ăleia salon. Păi ce fel de bărbat ești, mă, nebunule, tu? Păi tu trebuia să fii intangibil, tu trebuia să fii cum te-am zugrăvit eu, matrița bărbatului perfect. Că dacă nu îți făceam imaginea asta, nu dădea nimeni doi lei pe tine”, a declarat Anamaria Prodan.

„El a ajuns acum la un salariu de 15.000 de euro pe lună, de la 2-3 milioane de euro pe an. E direct în picaj”

În emisiunea online a lui Codin Maticiuc, Anamaria Prodan a vorbit pe larg și despre cariera lui Laurențiu Reghecampf. A povestit mai înainte de toate cum s-au cunoscut. „Laurențiu Reghecampf era un jucător în Liga a II-a. Muncitor, foarte muncitor și perseverent. Noi am mai fost împreună când eram copii, când eram mai mici. Ne-am reîntâlnit cumva, eu de asta am crezut că e un semn, după 13 ani să te reîntâlnești cu cineva. E chiar frumos.

Eu îmi doream foarte tare un băiat și am zis că schimb 1000 de bărbați până fac un băiat. Aveam două fete, una după alta făcute. Și nu-mi găseam pe cineva să fac un băiat. Și el avea copii, o fetiță i-a murit. Avea un băiețel, avea vreo 4-5 ani și practic a crescut lângă mine. Și uite că la 36 de ani am rămas gravidă și am știut că o să am băiat. (…) A ieșit cel mai frumos și deștept băiețel din lume”, a povestit Anamaria Prodan.

Când au decis să formeze un cuplu, Anamaria Prodan s-a ocupat și de viața profesională a lui Reghecampf. Spune că ea i-a promis că-l va face unul dintre cei mai buni antrenori. „Laurențiu terminase cu fotbalul, avea niște probleme medicale. Am stat, m-am gândit și i-am zis: Ok, tu mă asculți pe mine și îți fac o carieră cum nu s-a mai pomenit. Dacă mă vei asculta, vei ajunge numărul 1.

Și a fost numărul 1. El a mers din ce în ce mai bine. Nu exista nimeni să-l atingă, nu permiteam cuiva să-l atingă. Îi mușcam pe toți de gât dacă îndrăzneau să se uite către el. Am fost și bodyguard, și soție, și iubită. El a ascultat orbește. Eu îi făceam interviurile, habar n-avea, îi făceam filmulețele motivaționale după fiecare meci. Cred că a fost foarte mult pentru el.

„I-a luat Dumnezeu mințile, și-a descoperit latura asta, iubirea pentru femeile mai ușoare… mai slăbuțe”

Ține tot de educație, când nu știi să gestionezi… I-a luat Dumnezeu mințile, și-a descoperit latura asta, iubirea pentru femeile mai ușoare… mai slăbuțe! Asta a fost marea problemă a lui. Dacă nu avea problema asta, el astăzi era în primii antrenori ai lumii. (…)

A trecut. Sunt opt ani de când ne tot luptăm. Și asta ca să aibă și copilul meu un exemplu. Eu dacă am trăit printre ei știu că sunt bărbați mai slabi de înger cărora le iau mințile fetițele astea din oraș, care excelează în alte domenii. Atunci când nu îți respecți familia… viața personală și cea profesională merg mână în mână. Dacă ești un dobitoc și alergi după toate fetele din oraș, nu te mai ții de meserie”, a mai spus impresara.

Ea crede acum că Laurențiu Reghecampf nu mai are succes în carieră, că viața lui profesională e la pământ.

„Eu am fost exigentă pentru că așa m-au crescut ai mei. Ca antrenor, dacă nu ești concentrat 100%, te-au dat afară. Nu știi să faci nimic altceva. El a ajuns acum la un salariu de 15.000 de euro pe lună, de la 2-3 milioane de euro. E direct în picaj”, a mai declarat ea.

